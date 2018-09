Zavedením opatrení GDPR sa povinnosti nekončia

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ani 100 dní od účinnosti GDPR (nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov) mnohé spoločnosti neboli schopné prijať dostatočné opatrenia a potrebné kroky k splneniu povinností. Vstup nového nariadenia do praxe si však vyžaduje neustále prispôsobovanie podporných technológií.Organizácie sa na GDPR pripravovali hlavne získavaním nových talentov a technológií, ktoré mali zabezpečiť súlad s nariadením v stanovenom termíne. Väčšina z nich sa sústredila na dátum účinnosti, ktorým bol 25. máj, ale týmto termínom sa plnenie povinnosti nekončí. Riešením pre napĺňanie požiadaviek nariadenia je využívanie nových technologických systémov, postupov a podnikových procesov. Takýto prístup bude kľúčový pre zabezpečenie súladu aj v budúcnosti.informuje Dagmar Yoder, advokátka spoločnosti Deloitte Legal.Kompetentné orgány zatiaľ neudelili pokutu v dôsledku porušenia povinností stanovených GDPR a organizácie tak môžu mať tendenciu poľaviť zo svojich opatrení, kým nedôjde k prvému výstražnému trestu. V prípade previnenia hrozí pokuta až do 20 miliónov eur alebo 4 % celkového ročného obratu a riziko početných žalôb, ktoré by v konečnom dôsledku mohli pre spoločnosti mať ešte väčšie finančné a reputačné dôsledky. Práve reputačné riziko je tak pre mnohé spoločnosti najväčším motivátorom pri zavádzaní potrebných opatrení, postupov a kontrolných mechanizmov do každodennej praxe.Zavedenie nariadenia GDPR v máji tohto roka bolo najväčšou zmenou pravidiel ochrany osobných údajov na úrovni EÚ za posledných viac ako 20 rokov. Aj po 100 dňoch od nadobudnutia účinnosti však organizácie stoja v tejto súvislosti pred mnohými výzvami.uzatvára Yoder.TASR informoval Andrej Fekete zo spoločnosti Deloitte.