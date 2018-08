Záver festivalu Sziget bol síce upršaný, náladu fanúšikom nepokazil

Svetelné inštalácie na festivale Sziget. Foto: TASR/AP Svetelné inštalácie na festivale Sziget. Foto: TASR/AP

Na snímke anglická skupina Blossoms počas koncertu na medzinárodnom festivale Sziget v Budapešti 14. augusta 2018. Foto: TASR - Marko Erd Na snímke anglická skupina Blossoms počas koncertu na medzinárodnom festivale Sziget v Budapešti 14. augusta 2018. Foto: TASR - Marko Erd

Svetelné inštalácie na festivale Sziget. Foto: TASR/AP Svetelné inštalácie na festivale Sziget. Foto: TASR/AP

Budapešť 15. augusta (TASR) – Sedemdňový hudobný a multikultúrny maratón Sziget v Budapešti sa v utorok dostal do finále. Záverečný siedmy večer otvárala na hlavnom pódiu anglická kapela Blossoms. Niekoľko minút pred začiatkom jej vystúpenia sa nad Ostrovom slobody spustil silný lejak, ktorý čoskoro premenil prašný terén v celom areáli na kĺzavé blatisté plochy. Ani to však neprekážalo tisícom fanúšikov, aby si koncert tejto skupiny pozreli.Blossoms sú na scéne od roku 2013, v Stockporte túto kapelu založil spevák a gitarista Tom Ogden. V máji 2014 vydali prvú EP platňu Bloom. V auguste 2016 vydali debutový album Blossoms, ktorý sa v rebríčku dostal až na prvé miesto. V apríli tohto roka vydali druhý album Cool Like You, ktorý sa dostal na štvrtú priečku. Z neho vybrali skladby I Can't Stand It, titulnú Cool Like You, z prvého albumu pridali songy Blow, Blown Rose, Charlemange, At Most a Kiss či Getaway. Kapelu poznajú aj slovenskí fanúšikovia, v júli tohto roka vystúpila na Pohode.Anglických Blossoms striedala americká indie rocková zostava The War on Drugs. V roku 2005 ju vo Filadelfii sformoval spevák a gitarista Adam Granduciel. V júni 2008 vydali debutový album Wagonwheel Blues. Na svojom konte majú štyri vydané albumy, štvrtý A Deeper Understanding je z nich najúspešnejší - bodoval na horných priečkach v americkom a anglickom rebríčku albumov, získal aj cenu Grammy v kategórii najlepší rockový album. Z neho ponúkli piesne Thinking of a Place, Holding On, Pain a Strangest Thing, pridali tiež songy z predchádzajúcich albumov Taking the Farm, Baby Missiles či Red Eyes.Headlinerom záverečného večera bola anglická formácia Arctic Monkeys zo Sheffieldu. Právom, už dvakrát boli totiž headlinerom aj na slávnom anglickom Glastonbury Festival. Kapelu založil v roku 2002 spevák a gitarista Alex Turner. V januári 2006 vydali debutový album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Na svojom konte majú šesť vydaných albumov, najnovší šiesty s názvom Tranquility Base Hotel & Casino vyšiel v máji tohto roka a jeho celosvetový predaj už dosiahol takmer pol milióna výliskov. Prvým singlom a hitom z tohto albumu je skladba Four Out of Five. Všetkých šesť vydaných albumov sa dostalo na prvé miesto rebríčka. V Singlovej TOP 40 mali trinásť piesní, dve z nich na prvom mieste. Prestalo pršať a nálada pred pódiom bola na bode varu. Prispel k tomu aj playlist, v ktorom zazneli novšie songy Four Out of Five či Do I Wanna Know?, aj staršie skladby Brianstorm, Leave Before the Lights Come On, When the Sun Goes Down či Craying Lightning.Úspech na Szigete mal aj kanadský spevák Shawn Mendes, rodák z Toronta, syn podnikateľa a realitnej maklérky. Shawn Peter Raul Mendes, tak znie jeho celé meno, oslávil 8. augusta ešte iba 20. narodeniny. Pozornosť si získal v roku 2013, keď nahral niekoľko cover verzií známych hitov a zverejnil ich na aplikácii Vine. V januári 2014 ho oslovil manažér Andrew Gertler a pozval ho na nahrávanie do štúdia. Už v júni 2014 vydal singel Life of the Party, ktorý sa dostal do rebríčka Top 25. Spevák mal necelých 16 rokov. Mesiac nato vydáva EP platňu The Shawn Mendes EP. V apríli 2015 vydal debutový album Handwritten, v septembri 2016 druhý album Illuminate a v máji 2018 vyšiel jeho tretí album Shawn Mendes. Všetky tri sa dostali na prvé miesto v Kanade aj v Spojených štátoch. Shawn sa prišiel na Ostrov slobody pochváliť vydaním nového albumu, z neho zazneli In My Blood, Lost In Japan, Where Were You in the Morning či Nervous, z predchádzajúcich platní pridal songy Life of the Party, Something Big, Stitches, Treat You Better či Mercy. Pri východe zo stráženého priestoru pre umelcov naň čakali desiatky dievčat s nádejou na autogram.Hlavné pódium pred polnocou stíchlo, festival však pokračuje do skorého rána na ďalších hudobných scénach. Minulý rok ho navštívilo viac ako 450.000 fanúšikov a práve sa končiaci 26. ročník podľa prvých odhadov tento počet možno prekoná.