Záverečné rozhodnutie o vine alebo nevine Bombica bude významne ovplyvňovať výklad hraníc slobody prejavu

20.4.2025 (SITA.sk) - Konečné rozhodnutie o vine alebo nevine Daniela Bombica bude významne ovplyvňovať výklad hraníc slobody prejavu. Skonštatoval to na sociálnej sieti Úrad vlády SR v súvislosti s rozhodnutím sudcu Špecializovaného trestného súdu nevzať Bombica do väzby.V tejto súvislosti je podľa úradu vlády správne, že obvinený Bombic, ktorého nazývajú „známym a mimoriadne hlasným influencerom“, je kvalifikovane právne zastúpený a jeho obhajoba má osobitne vysokú kvalitu.„Určitý údiv a pochybnosti však vyvoláva aktivizmus vyšetrovateľa a prokurátora, ktorý do určitej miery pripomína nešťastné roky 2020 až 2023, kedy boli vtedajšej opozícii zatvárané ústa trestným právom. Aj v prípade obvineného Bombica sudca rozhodujúci o väzbe konštatoval, že namiesto prešetrovania skutkov, pre ktoré bol Daniel Bombic obvinený, vyšetrovateľ pasívne čakal na ďalšie možné Bombicove skutky. Dodávame, že Bombica si vyšetrovateľ a prokurátor nevšímali dva mesiace a až po sérii mediálnych príspevkov v protivládnych médiách preukázali neodôvodnený aktivizmus, ktorý im však sudca neakceptoval,“ zdôraznil úrad vlády.V tejto súvislosti sa úrad vlády pýta, prečo vyšetrovatelia a prokurátori nekonajú rovnako aktívne proti poslancovi Národnej rady SR Igorovi Matovičovi , ktorý podľa nich svojimi neodôvodnenými obvineniami, urážkami a vulgarizmami prekročil všetky, aj tie najliberálnejšie hranice slobody prejavu a ktorý svojimi nenávistnými prejavmi prakticky denne pácha trestnú činnosť.„Dvojaký meter v prípade Bombica a Matoviča je tak očividný, že si zaslúži, aby sme konanie vyšetrovateľov a prokurátorov pozorne sledovali. Ak to bude nevyhnutné, treba ich aj verejne kritizovať. Úrad vlády však nikdy nepristúpi k nezákonným pokynom vyšetrovateľom, ako sme to videli v rokoch 2020 - 2023,“ vyhlásil úrad vlády.Doplnil však, že oprávnene očakáva, že vyšetrovatelia a prokurátori sa nespreneveria svojim funkciám ako v minulosti, že budú nezávisle postupovať v súlade so zákonom a nebudú robiť rozdiel, či to je Daniel Bombic alebo Igor Matovič . Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v tejto súvislosti vyhlásil, že vláda Roberta Fica prerazila nové dno.„Sme uprostred jedného z najvýznamnejších sviatkov v roku. Ľudia majú konečne priestor na pokoj a stíšenie. Ale Úrad vlády SR považuje v tejto chvíli za najdôležitejšiu vec zaútočiť na vyšetrovateľov a prokurátorov. Zastať sa extrémistu Bombica, zasahovať z pozície moci do súdneho procesu - a ešte sa aj vyhrážať opozičným politikom,“ uviedol Šimečka.Ak podľa neho majú na úrade vlády potrebu obťažovať ľudí aj cez sviatky, nech radšej informujú, čo urobia s dopadmi „Ficovej drahoty,“ ako zmodernizujú cestnú a železničnú infraštruktúru, či ako dosiahnu návrat mladých ľudí na Slovensko. „Z toho by ľudia aspoň niečo mali - a možno aj príjemnejšie sviatky,“ doplnil Šimečka.Sudca Špecializovaného trestného súdu v sobotu 19. apríla nevyhovel návrhu prokurátora oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR a prepustil obvineného Daniela Bombica zo zadržania na slobodu. Podľa hovorkyne súdu Kataríny Kudjákovej nebolo jednoznačne preukázané, že obvinený po prepustení zo zadržania vo februáru 2025 porušil zákaz zverejňovať príspevky s nenávistným obsahom. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor voči nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd 29. apríla.