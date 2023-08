Závod v Berďansku zachvátil požiar, Rusi v ňom uskladňovali vojenskú techniku

27.8.2023 (SITA.sk) - Závod v okupovanom ukrajinskom meste Berďansk v Záporožskej oblasti na juhu krajiny, do ktorého Rusi prinášali techniku, zachvátil požiar.Povedal to v nedeľu na komunikačnej platforme Telegram legitímny starosta neďalekého mesta Melitopoľ Ivan Fedorov . Informuje o tom web Ukrajinská pravda. Miestni obyvatelia na sociálnych sieťach uviedli, že v priestoroch závodu v meste je požiar.„Miestni obyvatelia nepočuli zvuky explózií, ale predtým videli, ako Rusi prinášajú do obsadeného závodu svoju vojenskú techniku," napísal Fedorov.