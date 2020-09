Zavreté kostoly, ale otvorené krčmy a nákupné centrá? Cirkev sa búri a ide za Matovičom

Cirkvám bol vraj sľúbený semafor

Nákupné centrá a bary budú dostupné

29.9.2020 - O rušení bohoslužieb s cirkvami nik nehovoril. Nariadiť kňazom prestať verejne sláviť sväté omše môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu. Informoval o tom hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.Ako ďalej priblížil, cirkvám bolo prisľúbené, že ak dodržia sprísnené opatrenia, bude pre ne platiť takzvaný semafor navrhnutý odborníkmi.Podľa Kramaru sa vzhľadom na ostatné opatrenia nejaví rušenie bohoslužieb ako primerané. Snažia sa preto komunikovať s predstaviteľmi štátu, aby sa daná vec objasnila.Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský označuje úplný zákaz verejných bohoslužieb za prekvapivý, keďže nákupné centrá a bary budú dostupné. V reakcii na protipandemické nariadenia, ktoré majú platiť od štvrtka 1. októbra zároveň uviedol, že uprednostňovať krčmu pred omšou je necitlivé, nerozvážne a neprípustné.„Nové ohlásené opatrenia však hovoria aj to, že z dôvodu ochrany zdravia možno pokojne navštíviť zaplnené nákupné centrum či dať si pivo v pohostinstve, ale nemožno ísť na bohoslužbu do veľkej katedrály ani za splnenia prísnych epidemiologických pravidiel,“ kritizuje Majerský.Dodal, že návrat k osvedčeným pravidlám v kostoloch, akými sú šachovnicové sedenie, dezinfekcia rúk, zvláštne bohoslužby pre seniorov a ďalšie zraniteľné osoby by bolo na rozdiel od plošného zákazu pochopiteľné. O reakcii predsedu KDH Majerského informoval v tlačovej správe Stano Župa z komunikačného oddelenia hnutia.