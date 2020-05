Zavreté obchody v nedeľu natrvalo? Prieskum ukázal názor Slovákov aj zamestnancov predajní

Zákaz považujú za správny

Voľné nedele aj po koronakríze

20.5.2020 - Drvivá väčšina slovenských spotrebiteľov (80 %) sa prikláňa k názoru, že maloobchodné predajne potravín môžu ostať zatvorené v nedeľu aj do budúcna. Jednoznačne s tým súhlasí 59 % a skôr súhlasí 21 % opýtaných.Nedeľné obmedzenie v prípade supermarketov či väčších potravín neprekáža až 90 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse, ktorý prebiehal 5. až 7. mája na vzorke tisíc opýtaných.Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že až 81 % respondentov považuje zákaz nedeľného predaja pre koronavírus za správny. Bez ohľadu na vek ostávajú spotrebitelia v otázke, či im prekáža aktuálne obmedzenie predaja v nedeľu, jednotní.Až 84 percentám mladých spotrebiteľov od 18 do 25 rokov neprekáža súčasný stav a vo vekovej kategórii od 56 rokov zaznieva tento hlas ešte silnejšie.Nedeľný predaj potravín je dôležitý len pre 10 % slovenských spotrebiteľov, ktorým jeho nedostupnosť vyslovene prekáža. Tento postoj sa vyskytuje v najväčšej mierne medzi mladými spotrebiteľmi vo veku 18 až 25 rokov a tiež v Bratislavskom kraji.No celkový pohlaď na výsledky v týchto dvoch skupinách ukazuje, že podstatná väčšina je aj tak za ponechanie voľných nedieľ. Pri vekovej kategórii nad 56 rokov sa záujem o nedeľné nákupy v supermarketoch pohyboval na úrovni len 5 až 6 percent.Prieskumu sa zúčastnila aj sledovaná vzorka ľudí pracujúcich v maloobchode. Z výsledkov vyplýva, že im súčasný stav vyhovuje. Vyjadrilo sa tak 99 percent opýtaných, čo je o desať percent viac, než u zvyšku populácie.Prikláňajú sa tiež k zrušeniu nedeľného predaja potravín. Až 88 percent pracovníkov v maloobchodných predajniach volá po tom, aby ostali tieto obchody zatvorené aj po odznení koronakrízy.