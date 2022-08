Zažiť Tour de France môžete aj vy. V nedeľu môžete absolvovať L’Etape Slovakia v Bratislave a okolí

17.8.2022 (Webnoviny.sk) -Pretekári sa môžu prihlásiť do jednej z kategórií a v rámci nich absolvovať jednu z troch tratí. Prvá určená pre rekračných cyklistov bude merať 35 kilometrov a je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Druhá budeme mať dĺžku 65 kilometrov a cyklisti absolvujú 900 metrové stúpanie. Tretia trasa je vhodná pre nadšencov, ktorým nechýba odvaha a ktorí milujú výzvy. Na trati dlhej 117 kilometrov sa totiž cyklisti budú musieť popasovať s 1,7 kilometrovým stúpaním. Všetky trasy sa začínajú v bratislavskom Ružinove a končia na Kolibe.Podobne ako na Tour de France, aj v slovenskej verzii pretekov budú cyklisti súťaziť o víťazné dresy. Jedným z nich je aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára, ktorý bol vytvorený v spolupráci so sieťou potravín KRAJ. "Okrem toho v cieli odmeníme najlepšieho vrchára L'Etape Slovakia 500 eurovou poukážkou na nákup v predajni KRAJ," povedal Marek Koštrna, marketingový manažér spoločnosti KRAJ. Sieť predajní KRAJ je už tradičným partnerom pretekov a okrem domácich potravín ponúka zákazníkom aj špeciálne potraviny pre športovcov a ľudí s aktívnym životným štýlom. Nákup v jednej z predajní tak bude pre športovca nepochybne prínosom.Sieť potravín KRAJ sa postará aj o občerstvenie pre všetkých súťažiach počas celých pretekov. "Tešíme sa, že môžeme podporovať súťažiacich a organizátorov pretekov L’Etape Slovakia, ktoré vznikli pod patronátom Tour de France. Páči sa nám jedinečnosť tohto podujatia, ktorá prispieva k rozvoju športu v našej krajine, dáva všetkým rovnakú príležitosť zúčastniť sa a v neposlednom rade zviditeľňuje Slovensko," dodáva Marek Koštrna.Spoločnosť TERNO real estate, pod ktorú spadajú potraviny KRAJ, podporuje okrem lokálnej tvorby aj známych slovenských športovcov. V minulosti to bol aj triatlonista Richard Varga (na fotografii), či súčasný majster Slovenska v cyklistike, Radovan Kuba.Informačný servis