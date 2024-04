Zažite hokejovú atmosféru už vo vlaku ZSSK

Národný dopravca podporí národnú hokejovú udalosť, ktorá vypukne už v piatok 10. mája



ZSSK ponúka v jednom balíčku spiatočný lístok, vstupenky na zápasy a fanúšikovský šál



Zažite nezabudnuteľnú cestu vo vlaku na hokej z Košíc do českej Ostravy



Kompletný zoznam zápasov slovenskej reprezentácie v skupine B:

25.4.2024 (SITA.sk) - Lístky na najatraktívnejšie zápasy Slovenska sa míňajú.S národným dopravcom na národnú udalosť priamo do centra diania v Ostrave. Poďte podporiť našich chlapcov na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2024. Využiť na to môžete aj 7 spiatočných extra vlakov z Košíc počas siedmich hracích dní medzi 10. a 21. májom.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ponúka v spolupráci s Českými dráhamiNavyše, cestovanie vlakom je ekologické a pohodlné. Vyhnete sa dopravným zápcham a stresu z hľadania parkovania. Už počas cesty vo vlakoch ZSSK môžete fandiť, oddychovať v klimatizovaných vozňoch, občerstviť sa v spoločenskom vozni a vychutnať si cestu za zážitkami s priateľmi či rodinou.Lístky na najlákavejšie zápasy slovenských hokejistov sú takmer preč. Zažite nezabudnuteľné momenty a podporte našich chlapcov v napínavých dueloch proti Kazachstanu, Francúzsku, Poľsku a Lotyšsku.20:20 Švédsko x USA16:20 Lotyšsko x Francúzsko20:20 Švédsko x Poľsko20:20 Nemecko x Švédsko16:20 Lotyšsko x Nemecko16:20 Nemecko x Poľsko16:20 USA x Kazachstan16:20 USA x LotyšskoKúpte si exkluzívny balíček na e-shope Vlakem na hokej . Cena balíčkov sa pohybuje od cca 204 eur do 255 eur* v závislosti od atraktivity zápasu. Na každý hrací deň má pre vás dopravca k dispozícii 400 lístkov.Cestovný poriadok vlakov na majstrovstvá sveta spolu nájdete tu: IDeme vlakom na hokej | Vlakom na výlet (zssk.sk) Národný dopravca fandí slovenským hokejistom a fanúšikom praje nezabudnuteľné hokejové momenty.