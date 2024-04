Fico podporuje presun peňazí z eurofondov do samospráv, ktorý presadzuje Rašiho ministerstvo (video)

Zdynamizovanie čerpanie zdrojov

Mobilizácia zdrojov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Využitie všetkých európskych zdrojov

Novela zákona o verejnom obstarávaní

25.4.2024 (SITA.sk) - V rámci plánovanej revízie využívania finančných prostriedkov Európskej únie bude možné navrhnúť ich presunutie. Smer-SD ) v tejto súvislosti podporuje snahu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) presunúť čo najviac peňazí do regiónov, miest, obcí a krajov.„Aby aj samotné samosprávy, či už miestne alebo regionálne, mali väčší objem peňazí, ktorý môžu použiť,“ informoval vo štvrtok po návšteve ministerstva investícií.Podľa predsedu vlády treba okrem tradičných eurofondov zdynamizovať čerpanie zdrojov aj v Pláne obnovy a odolnosti . Za potrebné pri investovaní označil tiež využívanie verejno-súkromných projektov (PPP) či vklady ľudí v bankách a dôchodkovom sporení.„To sú peniaze, ktoré zväčša končia v Spojených štátoch amerických, ale my ich potrebujeme doma,“ upozornil Robert Fico. Hlas-SD ) preto požiadal, aby v rámci revízie a návrhov na presun eurofondov myslel na mobilizáciu zdrojov, ktorá podľa premiéra musí nastať v tomto roku.„V opačnom prípade budeme mať obrovský problém sa vrátiť na cestu približovania sa k priemernej životnej úrovni Európskej únie,“ tvrdí.Využitie všetkých európskych zdrojov v novom programovom období 2021 - 2027, pričom v hlavnom Programe Slovensko ide o balík zhruba 12,6 miliardy eur, považuje predseda vlády za obrovskú výzvu.Upozornil, že v budúcnosti už Slovensko môže byť viac čistým platcom do rozpočtu EÚ ako prijímateľom. Poznamenal, že do nej môžu vstúpiť nové krajiny, napríklad Ukrajina a iné.„A tie fondy ani zďaleka nebudú také štedré a dôležité, ako momentálne máme k dispozícii,“ očakáva Robert Fico.Ministra investícii ešte vyzval, aby využil druhé a tretie čítanie k novele zákona o verejnom obstarávaní , ktorá je v Národnej rade SR , na presadenie podpory miestnych, regionálnych slovenských výrobcov. Napríklad pri obstarávaní potravín v samosprávach pre školy.„Ja zase budem zvádzať, ak to bude nevyhnutné, súboje na európskej úrovni, pokiaľ by Európska komisia mala s týmto závažný problém,“ dodal premiér.