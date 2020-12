Zažite skvelú koncertnú atmosféru! Pozrite si záznam jedinečného turné Richarda Müllera a Adely Vinczeovej Ona a on tour.

Pred troma rokmi, keď sa ešte dalo koncertovať, si toto turné s Adelou Vinczeovou muzikanti dokonale užili. Zostrih si môžete pozrieť priamo na Štedrý deň na JOJke o 23.30.

Ak ste si to nemohli vychutnať naživo, nenechajte si ujsť aspoň záznam! Skvelú atmosféru „Ona a On tour“ pripomenie televízny záznam dvoch bratislavských koncertov. Okrem prierezu piesní z albumu „55“ odznelo aj niekoľko osvedčených známych hitov. Pomedzi skladby ho vyspovedala skvelá Adela Vinczeová, ktorej otázky Richardovi nepoložil ešte žiadny novinár.

„Na toto turné spomínam mimoriadne rád, najmä teraz v čase pandémie, keď nám všetkým živé hranie chýba. Našim cieľom bolo pripraviť fanúšikom krásny večer a podľa ich reakcií sa nám to aj podarilo. Adela je inšpiratívna žena a rozhovory pred publikom nás dosť bavili. Dúfam, že to tak budú cítiť aj televízni diváci,“ vraví Richard Müller.

Televízia JOJ odvysiela zostrih záznamu z dvoch koncertov, ktoré sa uskutočnili v Bratislave 17. a 18.10.2017. Veľkú zásluhu na tom, že si to diváci môžu pozrieť, má kapelník, skvelý bubeník a producent záznamu Juraj Kuchárek.

„Nápad zaznamenať koncert vznikol už počas skúšok a príprav koncertného programu. Hneď bolo zjavné, že to bude skvelý koncert a bola by škoda ho nezvečniť. Tak som urobil všetko pre to, aby sa tak stalo. Zostrih k odvysielaniu vznikol prirodzene po rokovaniach s televíziami, ktoré prejavili o záznam koncertu záujem a zadali dĺžku, ktorá sa im hodí do dramaturgie vysielania. Na tú som koncert musel upraviť a povyberať jednotlivé piesne. Turné bolo jedno z najkrajších, aké som zažil. Bolo to čarovné, skvelá atmosféra, výborná partia. Ostali pekné spomienky. Možno si to ešte niekedy, asi v modifikovanej forme, zopakujeme. Mám už nejaké nápady...,“ teší sa Juraj Kuchárek.

Záznam nezabudnuteľných koncertov odvysiela ČT Art už dnes večer (18.12.) o 22.55. Ako Štedrovečerný darček si to pripravila pre divákov Televízia JOJ. Koncert odvysiela o 23.30.