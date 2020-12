Zomrel bývalý markizák Justin Topolský

Smutná správa otriasla Slovenskom. Zomrel známy moderátor Justin P. Topolský (59). O jeho náhlej smrti informoval jeho blízky priateľ Peter Krajčír na sociálnej sieti. „Dnes je pre mňa veľmi smutný deň. Môj kamarát Justin P. Topolsky na tento svet pozerá už zhora. Justinku, vďaka Ti za štyridsať rokov, ktoré sme sa poznali. Prvé stretnutie mám pred očami stále. Bol si skvelý kamarát a ďakujem Ti za všetko," napísal na jeho profil na sociálnej sieti jeho kamarát Peter Krajčír.

Podľa portálu PLUS 7 DNÍ mal moderátor koronavírus a s nákazou bojoval vo svojom byte. „Ležal doma ilozovaný, mamu odsťahoval k opatrovateľke, aby ju nenakazil. Každý mu tam nosil jedlo. Vravel, že nech už mu nikto nič nenosí, lebo toho má dosť,"povedal o Justinových posledných chvíľach zdroj portálu.

Vo štvrtok odišiel do neba aj Justinov veľmi dobrý priateľ Andrej Turok. Podľa našich informácií malo byť príčino smrti hudobného skladateľa masívne krvácanie.

Justinovi blízki priatelia spomínajú na moderátora

„Bol vždy veselý, príjemný. Trávili sme spolu čas na dennej báze, ja s dcérou sme dokonca boli súčasťou jeho rodinných osláv. Zoznámil ma s veľkým množstvom ľudí, ktorí mi ovplyvnili život a som mu za to veľmi vďačná. Tiež nepoznám človeka, ktorý by sa tak obetavo a s radosťou každý deň staral o svoju mamu ako on.Ťažko sa mi rozpráva, bol to úžasný človek a dal mi veľmi veľa," hovorí jeho blízka kamarátka, Andrea Paniková

„Justin bol veľmi dobrý človek a nikomu nikdy nič zlé neželal. Kde vedel, tam pomáhal. Bol neskutočne galantný človek a najlepší kamarát. Mňa osobne najviac na ňom imponovalo to, aký bol syn. O svoju staršiu matku sa staral s veľkou úctou a býval s ňou v jednom byte. Bol veľmi pracovitý a ešte prednedávnom mi rozprával o jeho veľkých plánoch v gastronómii. Svoju prácu neskutočne miloval. Bude nám všetkým chýbať, povedala návrhárka Rebecca Justh.

„Som v šoku. Justin bol príjemný a spontánny človek, plný láskavého humoru a chuti do života. A ten jeho nos na výborné jedlo! A keďže sa venujem odevnej tvorbe, vždy ma fascinovali jeho úžasné extravagantné outfity. Bude nám veľmi chýbať. Odpočívaj v pokoji, Justin,“ vyjadrila sa aj návrhárka Jana Ješková.