Zberateľ umenia ukryl v Skalnatých vrchov poklad, po desaťročí hľadania sa truhlica našla (video)

Miliónová truhlica s pokladom

Honba za pokladom niektorých stála život

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Po desaťročí hľadania našli v amerických Skalnatých vrchoch truhlicu s pokladom, ktorú tam skryl zberateľ umenia a starožitností Forrest Fenn. Osemdesiatdeväťročný tvorca honby za pokladom to oznámil na svojej webstránke, informuje televízia CNN."Bol pod baldachýnom hviezd v bujnej, zalesnenej vegetácii Skalistých vrchov a nepohol sa z miesta, kde som ho schoval pred viac ako 10 rokmi," vyjadril sa Fenn o poklade s tým, že jeho nálezcu nepozná.Fenn pre noviny Santa Fe New Mexican cez víkend povedal, že poklad našiel pred pár dňami istý muž, ktorý nechcel byť menovaný. Nález mu potvrdil fotografiou obsahu truhlice.Poklad obsahoval zlato a drahé kamene a jeho hodnota sa odhaduje na viac ako milión dolárov (v prepočte zhruba 883-tisíc eur).Prostredníctvom neho chcel Fenn podľa svojich slov inšpirovať ľudí, aby preskúmavali prírodu, a tiež dať nádej tým, ktorých postihla veľká recesia. Kľúče k miestu pokladu vložil do 24-veršovej básne, ktorá vyšla v roku 2010 v jeho memoároch The Thrill of the Chase.Fenn odhaduje, že do honby za pokladom sa zapojilo 350-tisíc ľudí z celého sveta, uvádza Santa Fe New Mexican.Niektorí preto skončili v práci, aby sa jej mohli venovať naplno, a niektorí dokonca zomreli.