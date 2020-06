Ukrajinský turista spadol na Bali do nepoužívanej studne, zranený v nej prežil takmer týždeň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na ostrove Bali sa podarilo po takmer týždni vytiahnuť z nepoužívanej studne ukrajinského turistu, ktorý tam spadol, keď utekal pred psom. V pondelok o tom informovala tamojšia polícia.Roberts Jacob Matthews spadol do takmer štvormetrovej betónovej šachty a zlomil si nohu. Po šiestich dňoch ho započul farmár, ako volal o pomoc. Dedinčania priniesli 29-ročnému mužovi jedlo a vodu a snažili sa ho vytiahnuť s pomocou lana, no Matthews sa nemohol pre svoje zranenie hýbať.Záchranári ho vytiahli v sobotu a previezli do neďalekej nemocnice. "Úradom povedal, že sa snažil utiecť pred divokým psom, ktorý ho naháňal. Prežil len vďaka tomu, že pil vodu, ktorá bola v studni," objasnil policajný šéf.Matthews je na dovolenke na ostrove od marca. Je majiteľom ukrajinského pasu a vodičský preukaz má z Veľkej Británie, dodal policajt.