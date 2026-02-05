Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

05. februára 2026

Zbierka Teplo pre Ukrajinu prekročila za necelé dva týždne hranicu jedného milióna eur


V rámci zbierky Teplo pre Ukrajinu sa podarilo v priebehu necelých dvoch týždňov vyzbierať viac ako jeden milión eur. Ako pripomenuli organizátori zbierky, ľudia na Ukrajine čelia extrémnej zime a rozsiahlym ...



697b32d847057505620203 676x451 5.2.2026 (SITA.sk) - V rámci zbierky Teplo pre Ukrajinu sa podarilo v priebehu necelých dvoch týždňov vyzbierať viac ako jeden milión eur. Ako pripomenuli organizátori zbierky, ľudia na Ukrajine čelia extrémnej zime a rozsiahlym výpadkom elektriny v dôsledku ruských útokov. Z vyzbieraných prostriedkov už bolo zakúpených a odovzdaných 34 generátorov, ktoré momentálne slúžia v ukrajinských mestách. Ďalšie zariadenia budú podľa organizátorov doručené v najbližších dňoch.


Z vyzbieraných peňazí sa konkrétne doteraz odovzdalo osem generátorov mestu Sumy a Sumskej oblasti. Ďalších 26 generátorov a dve nabíjacie stanice už slúžia v Černihive. Zároveň bolo odoslaných aj osem generátorov do Záporožia a šesť do Dnipra, ktoré by mali doraziť do cieľa v najbližších dňoch. Generátory podľa organizátorov zbierky zabezpečia teplo v nemocniciach, školách, škôlkach či ďalších zariadeniach.

Využitie peňazí je kontrolované


„V súčasnosti prebiehajú prípravy na ďalšie dodávky do Sumskej oblasti, do miest Sumy, Dnipra, Kyjiva a Záporožia. Vzhľadom na pozitívnu dynamiku zbierky sme sa spolu s partnerskými organizáciami rozhodli rozšíriť okruh príjemcov pomoci. Energetické vybavenie chceme poslať aj do Charkiva. V týchto dňoch prebiehajú konkrétne kroky k tomu, aby bola energetická pomoc odoslaná už v priebehu budúceho týždňa,“ uviedol veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Myroslav Kastran. Doplnil, že na všetky doručené, ako aj objednané generátory, sa doteraz vynaložilo 800-tisíc eur.

Využitie vyzbieraných peňazí je podľa organizátorov viacnásobne kontrolované. „Každé euro z tejto výzvy má jasný účel a presne vieme, ako je použité. Pomoc na Ukrajinu zabezpečujú priamo organizácie Adra Slovensko, Nadácia Integra, Človek v ohrození, Srdcom s Ukrajinou, ktoré spolu s nami stoja za dobročinnou výzvou Teplo pre Ukrajinu na Donio. Sú zodpovedné za nákup aj doručenie generátorov tam, kde sú najviac potrebné. O použití získaných prostriedkov vedieme evidenciu a po skončení zbierky ju zverejníme, aby darcovia aj verejnosť vedeli, na čo, kde, komu a koľkým ľuďom ich pomoc slúžila,“ uviedla Zuzana Suchová z portálu Donio.

Zbierka pokračuje aj naďalej


Zbierka Teplo pre Ukrajinu odštartovala 23. januára a hranicu jedného milióna eur sa podarilo prekročiť za necelé dva týždne. Do zbierky prispelo vyše 18-tisíc ľudí vrátane firiem.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Len pred niekoľkými dňami Spojené štáty požiadali Rusko, aby na týždeň zastavilo útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. A realita? V skutočnosti Rusi len využili krátku pauzu na prípravu ďalšieho koordinovaného útoku dronmi a raketami. V tejto situácii je kľúčové byť solidárny s Ukrajincami a pomáhať im naďalej. Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú na pomoc ľuďom z Ukrajiny,“ zdôraznila Lucia Štasselová z organizácie Mier Ukrajine.

Zbierku Teplo pre Ukrajinu, ktorá pokračuje aj naďalej realizuje Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike v spolupráci s partnerskými organizáciami občianskeho sektora: Neinvestičný fond Donio, Nadácia Integra, Post Bellum SK, Mier Ukrajine, Človek v ohrození, Nadácia Pontis, All4Ukraine, Ambrela, Adra, Srdcom s Ukrajinou a Nadácia otvorenej spoločnosti.



Zdroj: SITA.sk - Zbierka Teplo pre Ukrajinu prekročila za necelé dva týždne hranicu jedného milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

