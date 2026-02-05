|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. februára 2026
Prokuratúra nenesie zodpovednosť za nečinnosť polície, tvrdí Žilinka
Prokuratúra nie je zodpovedná za to, že si Policajný zbor SR neplní svoje povinnosti pri odhaľovaní trestnej činnosti. V rámci štvrtkovej parlamentnej Hodiny ...
Zdieľať
5.2.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra nie je zodpovedná za to, že si Policajný zbor SR neplní svoje povinnosti pri odhaľovaní trestnej činnosti. V rámci štvrtkovej parlamentnej Hodiny otázok to vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Reagoval tým na výroky politikov vládnej koalície, že žalostný stav boja proti korupcii, na ktorý Žilinka predtým poukázal je vizitkou prokuratúry.
„Treba povedať, že prokuratúra neplní dozor ani and systémom organizácie Policajného zboru, ani nad jeho personálnym zabezpečením," skonštatoval Žilinka. Policajné orgány podľa neho vedia veľmi dobre, aký je stav v rámci boja proti korupcii a je povinnosťou nadriadených policajtov, aby sledovali úroveň odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti.
„Odhaľovanie trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a vykonávanie vyšetrovania je zákonnou úlohou a kompetenciou polície," vyhlásil generálny prokurátor.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu 4. februára skonštatoval, že ak generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje stav SR v boji proti korupcii, tak kritizuje sám seba.
„Ja som mal doteraz pocit, že otázku boja proti korupcii a trestného konania ako takého má predovšetkým na starosti generálna prokuratúra. Takže pravdepodobne hovoril predovšetkým o svojich výsledkoch. Ako iste viete, pánom trestného konania je prokuratúra a tá rozhoduje,“ uviedol Kaliňák v reakcii na stanovisko Žilinku k stave Slovenska v boji proti korupcii.
Generálny prokurátor upozornil, že novela Trestného zákona bola experimentom, ktorý sa nevydaril, a že prípady korupcie sa nevyšetrujú. Priblížil, že v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 počet stíhaných klesol o 70 percent a nebol odhalený jediný prípad korupcie na najvyšších miestach. Môže za to podľa neho najmä novela trestných kódexov, reorganizácia Policajného zboru a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra nenesie zodpovednosť za nečinnosť polície, tvrdí Žilinka © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákonná úloha a kompetencia
„Treba povedať, že prokuratúra neplní dozor ani and systémom organizácie Policajného zboru, ani nad jeho personálnym zabezpečením," skonštatoval Žilinka. Policajné orgány podľa neho vedia veľmi dobre, aký je stav v rámci boja proti korupcii a je povinnosťou nadriadených policajtov, aby sledovali úroveň odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti.
„Odhaľovanie trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a vykonávanie vyšetrovania je zákonnou úlohou a kompetenciou polície," vyhlásil generálny prokurátor.
Boj proti korupcii
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu 4. februára skonštatoval, že ak generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje stav SR v boji proti korupcii, tak kritizuje sám seba.
„Ja som mal doteraz pocit, že otázku boja proti korupcii a trestného konania ako takého má predovšetkým na starosti generálna prokuratúra. Takže pravdepodobne hovoril predovšetkým o svojich výsledkoch. Ako iste viete, pánom trestného konania je prokuratúra a tá rozhoduje,“ uviedol Kaliňák v reakcii na stanovisko Žilinku k stave Slovenska v boji proti korupcii.
Generálny prokurátor upozornil, že novela Trestného zákona bola experimentom, ktorý sa nevydaril, a že prípady korupcie sa nevyšetrujú. Priblížil, že v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 počet stíhaných klesol o 70 percent a nebol odhalený jediný prípad korupcie na najvyšších miestach. Môže za to podľa neho najmä novela trestných kódexov, reorganizácia Policajného zboru a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra nenesie zodpovednosť za nečinnosť polície, tvrdí Žilinka © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Na slovensko-ukrajinskej hranici finančná správa opakovane odhalila nelegálnu muníciu, prípady rieši polícia
Na slovensko-ukrajinskej hranici finančná správa opakovane odhalila nelegálnu muníciu, prípady rieši polícia