Zbrojmajsterka filmu Rust je vinná z neúmyselného zabitia kameramanky, súd čaká aj Baldwina

Trest odňatia slobody

Aj Baldwin je obvinený

7.3.2024 (SITA.sk) - Zbrojmajsterku westernu Rust Hannah Gutierrez Reed v stredu uznali vinnou z neúmyselného zabitia v prípade úmrtia kameramanky Halyny Hutchins, ktorú v roku 2021 pri nakrúcaní smrteľne postrelil herec Alec Baldwin . Ako informuje spravodajský portál CNN , rozhodla o tom porota na súde v Santa Fe Dvadsaťšesťročná žena, ktorá bola zodpovedná za bezpečnosť a skladovanie strelných zbraní, čelí možnému trestu odňatia slobody do 18 mesiacov a pokute 5 000 dolárov. Sudca nestanovil termín vyhlásenia trestu.Gutierrez Reed, ktorú po vyhlásení rozhodnutia vzali do väzby, zároveň zbavili obvinenia z manipulácie s dôkazmi, ktoré bolo vznesené po tom, čo prokurátori tvrdili, že v deň streľby po policajnom výsluchu dala niekomu inému „malé vrecko kokaínu“. Zbrojmajsterka je prvá osoba, ktorá čelila súdnemu procesu v danom prípade.Proces v júli čaká aj samotného Baldwina. Ten je tiež obvinený z neúmyselného zabitia. Herec vyhlásil, že je nevinný a trvá na tom, že nestlačil spúšť.Halyna Hutchins zomrela 21. októbra 2021 v nemocnici v Novom Mexiku po tom, ako na ňu Baldwin počas skúšky na Bonanza Creek Ranch neďaleko Santa Fe vystrelil zo zbraňovej rekvizity a zasiahol ju do hrudníka.