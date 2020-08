Zbúrať či zrekonštruovať? Podľa britských architektov produkuje nová výstavba viac uhlíka

Treba prestať s bezdôvodným búraním stavieb

Dodal, že DPH na obnovu, opravu a údržbu by sa podľa neho mala znížiť z 20 % na nulu, sadzbe zodpovedajúcej novostavbám.

Príliš drahé pre Veľkú Britániu

Podľa ministra financií Jesseho Normana by však takýto krok vyšiel Spojené kráľovstvo veľmi draho.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zbúrať starú energeticky náročnú budovu a postaviť namiesto nej dobre izolovanú modernú náhradu alebo sa pustiť do renovácie pôvodnej stavby?Britskí architekti presadzujú druhú možnosť, minimálne z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Výstavba novej budovy podľa nich vďaka výrobe potrebnej ocele, cementu a tehál vyprodukuje ďaleko viac uhlíka ako rekonštrukčné práce.Britský Kráľovský inštitút autorizovaných zememeračov (RICS) odhaduje, že pri nových stavbách trvá desaťročia, kým splatia vlastný uhlíkový dlh tým, že ušetria viac emisií ako ich vytvoria.Časopis Architects' Journal zasa prišiel s nápadom, aby britská vláda novelizovala právne predpisy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty, vďaka ktorým by bolo lacnejšie budovy opravovať."Túto ohromujúcu skutočnosť v stavebníctve pochopili iba nedávno. Musíme prestať s bezdôvodným búraním starších budov," povedal generálny riaditeľ časopisu Architects' Journal Will Hurst."Zníženie DPH na všetky renovácie, opravy a vylepšenia nehnuteľností by štátnu pokladnicu ročne stálo vyše šesť miliárd libier. Vláda nemá v pláne prehodnotiť výšku DPH v otázkach výstavby," skonštatoval Norman podľa BBC News.