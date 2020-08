Google Play Music končí a nahradí ho YouTube Music, nová služba prinesie niekoľko zmien

Pozor na hudobné playlisty

YouTube Music bez podcastov

Menej zákazníkov ako konkurencia

5.8.2020 - Spoločnosť Google do konca roka nahradí svoju streamovaciu službu Play Music novšou YouTube Music. Od septembra nebude možné streamovať z aplikácie Google Play Music a ďalej ju používať na Novom Zélande a v Južnej Afrike, od októbra aj ďalej vo svete.Už koncom augusta pritom používatelia nebudú môcť v aplikácii kupovať a predobjednávať hudbu alebo nahrávať a sťahovať hudbu.Používateľom zostanú ich playlisty, nahratá, obľúbená a kúpená hudba, ktoré si budú môcť do decembra 2020 presunúť do YouTube Music. Po tomto období už budú nedostupné.Všetci používatelia by mali pred ukončením prístupu k dátam Google Play Music dostať upozornenie.YouTube Music, ktorú Google predstavil v roku 2015, ponúka používateľom viac ako 60 miliónov skladieb od veľkých hudobných vydavateľstiev a tiež ponúka audioobsah z videoplatformy YouTube. Služba ponúka streamovanie hudby zadarmo vo viac ako 80 krajinách.Google však už nebude ponúkať možnosť kúpy hudby a do YouTube Music nezahrnie ani podcasty, píše spravodajský portál BBC.Technologický gigant spustil Google Music v roku 2011, pričom v nej mohli používatelia ukladať svoju existujúcu hudobnú zbierku na cloude a kupovať piesne na sťahovanie. Následne ju premenovali na Google Play Music a od roku 2013 sa na nej dalo aj streamovať.Služba však prilákala menej zákazníkov ako konkurenčné Spotify a Apple Music, a to aj napriek tomu, že aplikácia bola predinštalovaná v operačnom systéme Android.