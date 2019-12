Zdeněk Troška predstavil v Bratislave svoju deviatu rozprávku

Na snímke Zdeněk Troška. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - Nová filmová rozprávka Zdeňka Trošku Zakliate pierko príde do kín začiatkom januára. Nový rozprávkový príbeh o odvážnej dievčine, ktorá sa vyberie do ďalekého sveta, aby oslobodila zakliateho princa, predstavil český režisér v stredu v Bratislave.Zlaté pierko je Troškovou deviatou rozprávkou. V minulosti oslovil malých i veľkých divákov titulmi O princeznej Jasněnce a létajícim ševci, Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí, Nejkrásnejší hádanka, Čertova nevěsta, Čertoviny.uviedol na stretnutí s novinármi režisér, ktorý sa tiež podpísal pod scenár spolu s Marekom Kališom.V Zakliatom pierku rozprávka o láske a dobrom srdci, ktoré pomôžu prekonať všetky nástrahy.hovorí Troška.Do novinky opäť obsadil neopozerané tváre. V hlavných úlohách sa predstavia Anastasia Chocholatá a Lukáš Pavlásek, zakliateho princa Vítka stvárnil Petr Urban.zhodnotil Urban, poslucháč pražskej Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení (DAMU)."Hlavne nám prialo počasie. Celý film sme natočili, i s voľnými dňami, za mesiac. Začali sme 24. mája a 24. júna skončili. Je to o tom, že človek musí byť dobre pripravený. Čím lepšie máte všetko pripravené v hlave, potom to funguje na pľaci. I nálada pred kamerou a za kamerou, štáb, všetci boli perfektní, myslím, že vo filme je to poznať," poznamenal Troška.V novinke prináša príbeh Aninky, dievčiny žijúcej na statku s dvoma nafúkanými sestrami, ktorým musí slúžiť. Jedného dňa však nájde pierko, pomocou ktorého si privolá princa Vítka, zakliateho do vtáčej podoby. Keď zlé sestry zistia, že sa Aninka stretáva s pekným mládencom, pierko jej vezmú, zničia ho a Vítek zmizne.Jediná možnosť, ako zlomiť Vítkovo prekliatie, je nájsť ho v ďalekom svete. A tak sa Aninka vydáva na cestu, aby zachránila svojho milovaného. Jej spoločníkom sa stáva vodník, ktorý jej pomáha prekonávať prekážky, spoločne prežijú nielen veľa dobrodružstiev, ale aj zábavy.Troška pre TASR potvrdil, že v prípade Lukáša Pavláska, ktorý divákov pobaví práve v úlohe vodníka, ide o prvú filmovú úlohu herca a komika.konštatoval režisér.V jeho novej snímke "plnej leta, slnka, farieb, kvetov a vôní", si v ďalších úlohách zahrali Lucie Polišenská, Šárka Vaculíková, Sara Sandeva, Andrea Hoffmannová, Dana Syslová, Marek Lambora či Martin Stránský. Rozprávka Zakliate pierko vstúpi do kín 2. januára 2020.