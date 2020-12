Zdeno Chára je v NHL stále žiadaný, napriek množstvu ponúk je preňho na prvom mieste Boston

Záujemcov je veľa

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - O služby skúseného slovenského obrancu Zdena Cháru sa v zámorskej hokejovej NHL zaujíma viac ako 20 klubov, prioritou pre ikonu Bostonu Bruins je však rokovanie o pokračovaní spolupráce práve s "medveďmi". Pre web TSN.ca to uviedol Chárov agent Matt Keator.Štyridsaťtriročný Chára je v kanadsko-americkej profilige aktuálne voľným hráčom, keďže jeho zmluva s Bruins vypršala po skončení ročníka 2019/2020."Kontaktovalo ma viac ako 20 tímov, ale Zdenova pozornosť je teraz zameraná na rokovanie s Bostonom. Okrem toho je v hre aj koniec kariéry. Zdá sa mi však, že má reálny záujem pokračovať, ak bude zdravotne v poriadku," povedal Keator pre TSN.Podľa generálneho manažéra Bostonu Bruins Cama Neely jeho Chárova budúcnosť organizácii, v ktorej slovenský bej pôsobil od leta 2006, neistá."Myslím si, že doteraz Zdeno čakal na to, ako bude vyzerať program novej sezóny. Chcel si vyhodnotiť, ako ho okolnosti môžu ovplyvniť," informoval Neely na webe NHL.com.GM Bostonu nechcel komentovať, či budúcnosť dlhoročného kapitána Cháru v klube závisí aj od toho, aké úlohy by mal v novom ročníku.Aktuálne je už známe, že kemp Bostonu sa začne 3. januára 2021 a základná časť NHL s 56 duelmi 13. januára 2021. "Všetko zavisí od toho, či sa stretnú naše a jeho očakávania, nech sú akékoľvek," dodal Neely.Slovenský bek v úvode septembra 2020 jednoznačne vyhlásil: "Chcem zostať v Bostone a chcem byť v organizácii Boston Bruins."Ako teda dopadnú rokovania medzi Chárom a Bostonom je minimálne nateraz otázne, rozuzlenie však môže prísť každým dňom.Zdeno Chára v NHL odohral už neuveriteľných 1553 duelov základnej časti s bilanciou 205 gólov a 451 asistencií, v play-off pridal 195 štartov a 70 bodov (18+52).Okrem toho, že slovenskú reprezentáciu v máji 2012 priviedol k striebru z MS a bol aj súčasťou tímu SR na striebornom šampionáte v Petrohrade 2000, má na svojom konte viacero ocenení v zámorí.Bruins raz priviedol k zisku Stanleyho pohára, raz ho vyhlásili za najlepšieho obrancu celej sezóny NHL a dostal aj Cenu Marka Messiera za príkladné vodcovstvo.