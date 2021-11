Zdieľať spoločnú vášeň pre šport. Nová lokálna kampaň Mastercard vznikla na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2021 (Webnoviny.sk) -Aktuálne spoty jednej z top svetových značiek vznikli na Slovensku. Na tvorbe sa podieľala bratislavská agentúra Mayer McCann-Erickson a slovenskú produkciu zastrešila Eallin Nomad Slovakia. Režisérom oboch spotov bol Juraj Štepka a úlohy fotografa sa zhostil známy Šymon Kliman."Teší nás, že v lokálnej produkcii vznikla ďalšia veľká kampaň Mastercard s medzinárodným presahom. Kampaň má za cieľ upozorniť predovšetkým na to, že s každou kartou Mastercard sa spájajú benefity a výhody, ktoré sú skutočne pre všetkých držiteľov našich kariet a sú im zároveň k dispozícii na každodennej báze," povedalaKreatívny koncept kampane sa dá zhrnúť slovom "Parťáci". Každodenné športové aktivity, ktoré sú spojené s priateľmi alebo rodinou sú oveľa viac o spoločnom trávení času, než o samotnom športovom výkone. Kampaň je spojená so sloganom "Zdieľať spoločnú vášeň pre šport. Na nezaplatenie™." Kampaň už odštartovala na Slovensku i v Českej republike, začína v rámci online kanálov a postupne sa objaví aj v televíznych formátoch a OOH.Všetky aktuálne športové výhody a benefity kariet Mastercard sú uvedené na stránke https://www.mojmastercard.sk/akcie/sport.html . Medzi ne patrí široký výber zliav na športové vybavenie u najrôznejších obchodníkov. Na stránkach získajú držitelia kariet Mastercard aj prístup na dvojmesačné vyskúšanie jednej z najsťahovanejších tréningových aplikácií Fitify či na trojmesačné vyskúšanie motivačnej aplikácie Headspace. S kartou Mastercard je možné získať 20%-nú zľavu na oblečenie Under Armour či na štartovné práve otvorenej sezóny trailových závodov Behaj lesmi 2022. K dispozícii je aj množstvo zliav na smarthodinky, švajčiarske hodinky, vybrané produkty Xiaomi a oveľa viac.Informačný servis