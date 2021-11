Po lockdowne sa zmení aj COVID automat, bude výrazne favorizovať zaočkovaných a „prekonaných“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2021 - COVID automat by mal v budúcnosti výrazne favorizovať zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie prekonali. Uviedla to v mene konzília odborníkov na pravidelnej tlačovej konferencii k epidemickej situácii primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre Alena Koščálová.Nová verzia COVID automatu ešte nebola predstavená verejnosti, tým pádom ani schválená žiadnym orgánom či vládou. „Veríme, že po ukončení lockdownu pôjdeme touto cestou,” dodala Koščálová na margo toho, kedy by mohol začať platiť.