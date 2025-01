Zdravá jedenástka radí mladým futbalistom, ako stravou zlepšiť výkon na ihrisku aj v škole

ZDRAVÁ JEDENÁSTKA pomôže pri zápase aj na vyučovaní

ZDRAVÚ JEDENÁSTKU už poznajú v Slovane, Skalici či Žiline

28.1.2025 (SITA.sk) -Futbalisti a futbalistky mládežníckych kategórií v prvoligových kluboch po celom Slovensku majú vďaka ZDRAVEJ JEDENÁSTKE príležitosť správnou stravou si podporiť zdravú imunitu a zvýšiť výkon nielen na ihrisku, ale aj v škole. "BILLA dlhodobo a zásadným spôsobom podporuje pohybové aktivity detí a mládeže. Zámerom ZDRAVEJ JEDENÁSTKY je podporiť nádejné futbalové talenty. Informácie, ktoré sa im snažíme sprostredkovať, môžu ovplyvniť ich ďalší aktívny rast, ako aj každodenný život," vysvetľuje Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka spoločnosti BILLA.Okrem úspechov na ihrisku sa od mladých športovcov očakáva, že dobré výsledky budú dosahovať aj v škole. "Musia podať mentálny výkon, premýšľať a učiť sa. Vzápätí sa od nich na ihrisku vyžaduje fyzický výkon. Toto všetko si vyžaduje energiu. Keďže vieme, že sacharidy sú hlavným zdrojom energie pre svaly aj mozog, nemôžu chýbať v jedálničku športovcov, aby sa vedeli sústrediť a dokázali byť úspešní v škole i na ihrisku. Preto sa poradenstvo v ZDRAVEJ JEDENÁSTKE nevenuje len športovému výkonu, ale aj ďalším aspektom ich života. Moje odborné rady a praktické skúsenosti ohľadom správneho stravovania a pitného režimu viditeľne zlepšia výkon a zdravie mladých futbalistiek a futbalistov. Veľmi sa teším, že so spoločnosťou BILLA takýmto spôsobom pomáhame budúcej generácii talentovaných športovcov," vysvetľuje výživový špecialista a odborný garant ZDRAVEJ JEDENÁSTKY Martin Čupka.So sériou interaktívnych workshopov cestuje BILLA za trénermi a mládežníckymi kategóriami prvoligových klubov po celom Slovensku. "ZDRAVÁ JEDENÁSTKA ponúka ucelené a interaktívne prednášky, ktoré nielen odovzdávajú cenné informácie, ale aj umožňujú mladým klásť otázky a získať praktické rady na mieru. Spätná väzba od chlapcov a dievčat na tento workshop bol veľmi pozitívna. Oceňovali zaujímavé podanie, možnosť zapojiť sa do diskusie aj nové poznatky, ktoré môžu aplikovať v každodennom živote. Sme radi, že takýto projekt existuje a veríme, že prispeje k zdravému životnému štýlu a k úspechom mládežníckych športovcov aj v iných kluboch ako MFK Skalica," povedal šéftréner mládeže MFK Skalica Dušan Ferik.Interaktívne workshopy už absolvovala mládež z prvoligových klubov MFK Ružomberok, AS Trenčín, MŠK Žilina, ŠK Slovan Bratislava, MFK Skalica aj MFK Dukla Banská Bystrica. "Ak sa športovci stravujú pravidelne a vyberajú si kvalitné potraviny, tak sa to musí pozitívne prejaviť na športovom výkone, ale hlavne na celkovom zdraví. Preto je iniciatíva ZDRAVÁ JEDENÁSTKA veľmi užitočná," zhodnotil Samuel Slovák, riaditeľ akadémie ŠK Slovan Bratislava.Viac ako 600 mladých talentov už malo príležitosť zistiť, ako funguje ich telo a taktiež, ktoré potraviny im pri športe či v škole poslúžia. Okrem cenných rád dostali futbalisti a futbalistky, ktorí absolvovali ZDRAVÚ JEDENÁSTKU, od spoločnosti BILLA aj čerstvé ovocie. Priamo na stretnutiach ich tiež v zdravom stravovaní motivovali ligoví hráči A-tímov. "Naším zámerom bolo rozšíriť obzory mladých športovcov ohľadom kvalitnej výživy, ktorá je nám blízka. Dôležité bolo nájsť pútavú formu, ktorou by sme informácie prezentovali. Samotné prvoligové kluby našu snahu nielen uvítali, ale ju aj podporili praktickými skúsenosťami profesionálnych hráčov. Napríklad v Žiline motivoval svojím inšpiratívnym postojom chlapcov k zdravej strave Peter Pekarík. Silný záujem o ZDRAVÚ JEDENÁSTKU nám len potvrdil, že mladá generácia naozaj nič nenecháva na náhodu a chce napredovať," zhodnotila Jana Gregorovičová.BILLA bude v interaktívnych workshopoch ZDRAVÁ JEDENÁSTKA pokračovať aj vo februári a marci, pretože chce postupne navštíviť aj ostatné prvoligové futbalové kluby.Informačný servis