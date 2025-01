Polícia si predvolala poslanca Szalaya, za očkovanie proti COVID-19 mu môže hroziť 25 rokov až doživotie

Szalay je šokovaný

Urážka všetkých doktorov

28.1.2025 (SITA.sk) - Poslanca za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Tomáša Szalaya predvolala polícia vypovedať ako podozrivého. Ide o reakciu na trestné oznámenie doktora Petra Liptáka , že očkovaním proti COVID-19 na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne spôsobil všeobecné ohrozenie.Podľa zákona za to hrozí trestná sadzba štyri až 10 rokov. Ak by polícia použila paragraf, že sa tak stalo počas krízovej situácie, je za to 25 rokov až doživotie. Poslanec ide vypovedať v utorok.„Som šokovaný, že v krajine, kde polícia nemá dostatok pochôdzkárov na ochranu obyvateľov a bežné krádeže zostávajú nevyriešené, sa tomuto venuje pozornosť. Verím/dúfam, že vyšetrovateľ toto zmetie zo stola. Inak by musel začať stíhať stovky ľudí z očkovacích centier po celom Slovensku,“ uviedol poslanec Szalay.Podotkol, že na štadióne vtedy vo veľkom očkovali aj policajtov z Prezídia Policajného zboru. „Ak by som tým spôsoboval všeobecné ohrozenie, nemali ma upozorniť, že to nemám robiť?“ zamýšľa sa Szalay.Predseda SaS Branislav Gröhling to považuje za urážku nielen Tomáša Szalaya, ale aj všetkých doktorov, ktorí denno-denne bojovali o záchranu životov v čase covidu. Zároveň vyjadril podporu všetkým čestným lekárom aj policajtom, ktorí sa aj v tejto atmosfére snažia poctivo vykonávať svoju prácu.„Od polície odchádzajú ľudia a tá nezvláda plniť svoje funkcie a riešiť skutočné hrozby pre občanov. Je naozaj tragické, že polícia v tomto čase musí riešiť podnety jedného pomýleného konšpirátora a nie problémy, ktoré ľudí naozaj trápia,“ dodal Gröhling.