Zdravé vlasy – ako na to?

Ako často umývať vlasy

Umývate si vlasy každý deň? Možno práve preto sú také suché. Každodenné umývanie totiž odstraňuje z pokožky hlavy prirodzený maz a oleje, ktoré pomáhajú udržiavať vlasy zdravé a lesklé. Skúste to inak – umývajte si vlasy dva, nanajvýš trikrát do týždňa. Ak máte pocit, že vám to nestačí, skúste použiť malé množstvo suchého šampónu v dňoch, keď si vlasy neumývate. Vlasy oplachujte skôr chladnejšou ako horúcou vodou. Horúca voda vlasom škodí a môže viesť ku štiepeniu končekov.

S vlasmi zaobchádzajte opatrne aj po ich umytí. Myslite na to, že sú krehké a že je potrebné venovať im náležitú starostlivosť. Po umytí ich preto jemne osušte suchým uterákom a v ideálnom prípade nechajte pomaly preschnúť na vzduchu.

Ako vybrať vhodnú vlasovú kozmetiku

Komerčné výrobky určené na starostlivosť o vlasy sľubujú vynikajúce výsledky, realita je však mnohokrát iná. Často obsahujú prísady, ktoré môžu vlasy vysušiť a zanechať ich oslabené a bez lesku. Zverte starostlivosť o vlasy do rúk odborníkom. Pokojne navštívte renomovaný vlasový salón a nechajte si poradiť, prípadne sa priamo objednajte napríklad na hĺbkové ošetrenie vlasov, upokojujúcu či povzbudzujúcu masáž hlavy či profesionálne šampónovanie. To bude akiste prebiehať bez použitia agresívnych prípravkov s obsahom síranov, ktoré odstraňujú prirodzený maz z pokožky a zanechávajú vlasy krehké a rozstrapkané.

Osvojte si prospešné stravovacie návyky

(Ne)kvalita skonzumovaných potravín má priamy vplyv na (ne)kvalitu vlasov. Ak chcete prispieť k vyživeniu a ozdraveniu vašich vlasov, mali by ste konzumovať dostatok kvalitných proteínov a potravín, ktoré obsahujú vitamín B, železo a omega-3 mastné kyseliny. Vitamín B získate z ovocia, zeleniny či orechov, železo a proteíny zase z hovädziny, kuraciny, rýb, bravčového mäsa, ale tiež z kelu, špenátu a listovej zeleniny ako takej. Skvelým zdrojom omega-3 mastných kyselín sú vlašské orechy, avokádo a losos.

Chráňte svoje vlasy pred živlami

Slnko, vietor a chlad – to sú faktory, pred ktorými treba chrániť nielen pokožku, ale aj vlasy. Keď tak neurobíte, časom skrehnú a ostanú suché. V takom prípade pomôže hĺbkové ošetrenie vlasov. Ak sa ale budete správať zodpovedne, žiadnych negatívnych dopadov sa obávať nemusíte.