Zdravotné poistenie pre cudzincov: kľúč k legálnemu a bezpečnému pobytu na Slovensku

Poistenie ako základ bezpečia a zdravotnej istoty

MAXIMA poisťovňa: komplexná starostlivosť a dostupnosť

Kľúčové výhody poistenia MaxMedical:



Legislatívna zhoda – Poistka spĺňa požiadavky zákona č. 404/2011 Z. z., vďaka čomu klient získa všetky potrebné potvrdenia k vízovému alebo pobytovému konaniu.

Široké krytie – Produkty s limitom do 60 000 € celkovo a 40 000 € na jednu poistnú udalosť poskytujú istotu aj pri náročnejších zákrokoch.

Rozšírené služby – Zdravotné poistenie pre cudzincov na Slovensku zahŕňa nielen akútnu starostlivosť, ale aj asistenciu (napr. službu TeleMedic) a doplnkové pripoistenia (tehotenstvo, zubná starostlivosť, prevencia) podľa potreby klienta.

Jazyková dostupnosť – Komunikácia prebieha vo viacerých jazykoch, čo zjednodušuje orientáciu v systéme zdravotnej starostlivosti a uľahčuje občanom zo zahraničia taktiež riešenie prípadných poistných udalostí.

Online uzavretie – Poistná zmluva aj potrebné potvrdenia sú dostupné online, bez nutnosti osobnej návštevy. Praktické riešenie najmä pre cudzincov, ktorí prišli na Slovensko za prácou.



4.8.2025 (SITA.sk) -Individuálne zdravotné poistenie, ktoré zohľadňuje legislatívne požiadavky, by malo pokrývať viac než len nevyhnutnú úrazovú starostlivosť. Preto sa netreba spoliehať len na krátkodobé cestovné poistenie či Európsku kartičku poistenca. Podľa odborníkov z oblasti poisťovníctva, ideálne poistenie by malo zahŕňať aj pokrytie na plánovanú liečbu, preventívne prehliadky a asistenciu v prípade nečakaných zdravotných komplikácií ako je napríklad núdzový pôrod, vážne ochorenie alebo úraz. V takýchto prípadoch sú náklady na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti pomerne vysoké.Poisťovne, ktoré sa na tento segment zameriavajú, ponúkajú produkty prispôsobené potrebám ľudí zo zahraničia. MAXIMA poisťovňa napríklad ponúka zdravotné poistenie MaxMedical, ktoré pokrýva liečbu až do výšky 60 000 EUR, vrátane špecializovaného ošetrenia či repatriácie. Poistenie zahŕňa aj služby lekárskej asistencie, ako je služba TeleMedic, a voliteľné pripoistenia – napríklad na tehotenskú alebo preventívnu starostlivosť.MAXIMA poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu od roku 2013 prostredníctvom svojho licencovaného sprostredkovateľa Maxima Slovensko, s.r.o. Zdravotné poistenie pre cudzincov je jedným z pilierov jej ponuky. V Bratislave prevádzkuje pobočku, kde poskytuje služby aj v cudzích jazykoch – napríklad ukrajinčine, ruštine či angličtine, čím uľahčuje komunikáciu zahraničným klientom.Produkt MaxMedical je navrhnutý tak, aby spĺňal zákonné nároky a zároveň ponúkol komfort a istotu počas pobytu na Slovensku. Uzatvorenie zmluvy je možné rýchlo a pohodlne online – čo ocenia najmä pracujúci ľudia s obmedzeným časom."Zdravotné poistenie cudzincov nie je len formálnou požiadavkou, ale kľúčom k istote a bezpečnému životu na Slovensku. V MAXIMA poisťovni kladieme dôraz na to, aby naši klienti z tretích krajín mali zabezpečenú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť – ponúkame im rýchle uzavretie zmluvy, pokrytie pre nutnú aj plánovanú liečbu a odbornú podporu v cudzom jazyku," hovoríViac informácií o produktoch MAXIMA poisťovne pre cudzincov nájdete na webovej stránke www.maximapojistovna.sk . Infolinka a online formuláre sú k dispozícii pre všetkých, ktorí potrebujú poradiť s výberom poistenia.