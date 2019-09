Zdravotné poisťovne vrátia poistencom za lieky vyše 5,69 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zdravotné poisťovne (ZP) v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 260.000 ľuďom posielajú za druhý štvrťrok tohto roka viac ako 5,69 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať." uviedla pre TASR hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová. Ako doplnila, v porovnaní s prvým štvrťrokom je celková suma vyplatených doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny vyššia o viac ako 300.000 eur. Ide spolu o 194.680 poistencov. Najvyšší doplatok vo výške viac ako 13.000 eur dostal od VšZP desaťročný poistenec, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) so sprievodcom.V prípade Dôvery zdravotnej poisťovne ide takmer o 59.000 poistencov a o sumu, ktorá dosahuje bezmála 1,4 milióna eur. "povedal pre TASR PR špecialista súkromnej ZP Matej Štepianský. Najvyšší doplatok vo výške 7312 eur dá poisťovňa šesťročnému chlapcovi.Rovnako aj súkromná Union zdravotná poisťovňa vráti 7328 poistencom v doplatkoch za lieky za druhý kvartál 2019 viac ako 151.000 eur. Hovorca Matej Neumann priblížil, že ide o 3477 dôchodcov, ktorým vrátia viac než 67.000 eur, 21 deťom so ZŤP v sume takmer 400 eur, 312 deťom vo výške viac ako 12.800 eur a 3518 ŤZP osobám vo sumou vo výške viac ako 71.000 eur. Najvyšší doplatok vo výške 510,57 eur bol pre ŤZP chlapca.Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli.