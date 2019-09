Berkes: Na krach CK Thomas Cook môžu hotely reagovať znížením cien

Na archívnej snímke cestovná kancelária Thomas Cook. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) – Na krach britskej cestovnej kancelárie (CK) Thomas Cook môžu mnohé hotely zareagovať aj znížením cien, aby obsadili uvoľnené kapacity. Určite sa zmení obchodný vzťah hotel a cestovná kancelária. Uviedol to pre TASR prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.Veľký hráč na trhu, akým bol Thomas Cook, bude určite chýbať naprieč celým turistickým spektrom. „konštatoval Berkes.Podľa jeho vyjadrenia veľké CK boli kľúčovými partnermi pre mnohé hotely a hotelové siete. Vedeli obsadiť veľký počet izieb, a preto žiadali od hotelového manažmentu výhody vo forme úhrad faktúr za ubytovanie tesne pred nástupom klientov na zájazd, alebo až po ich návrate, čo nie je štandardný postup.priblížil situácii na trhu.Veľké zľavy sú zdravé iba do určitej miery, ktorá pomáha propagácii produktu a CK. To znamená časovo obmedzené zvýhodnenie cien v určitom období, alebo na začiatku, či na konci sezóny zvýšená ponuka zliav, uzavrel prezident SACKA.