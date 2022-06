Zdravotné problémy na dovolenke? Neprepadajte panike, stačí mať stiahnutú apku s doktorom v telefóne

"Domáca lekárnička" na cestách niekedy nestačí

Jazyková bariéra už nie je brzdou rýchleho riešenia zdravotných problémov

Lekára na telefóne využívajú námorníci, aj bežní Slováci

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Uvoľnené pandemické pravidlá nás po dvoch rokoch opäť rozcestovali naplno. Skúsení dovolenkári sa dokážu zbaliť za pár minút. Pre menej skúsených internet ponúka doslova manuály ako rýchlo a efektívne zbaliť nielen seba, ale aj celú svoju rodinu. Základ je jasný, pas, plavky, peniaze, či kreditná karta, oblečenie, mobil a prípadne aj poistenie, pretože "človek nikdy nevie".Ani cestovné poistenie však nemusí vyriešiť všetky problémy, ak vás alebo vašich blízkych prepadnú na dovolenke nečakané zdravotné problémy. Úplne stačí, aby nám aj v tom najluxusnejšom rezorte jednoducho nesadlo jedlo, či miestna voda. A ak aj patríte medzi zodpovedných cestovateľov a súčasťou vašej batožiny je neodmysliteľná domáca lekárnička, nie vždy v nej nájdete presne to, čo nakoniec potrebujete. Ešte pred dovolenkou sa preto oplatí stiahnuť si do svojho mobilu smart aplikáciu MEDDI app . Vďaka nej sa môžete spojiť so slovenským lekárom okamžite, 24 hodín denne, 7 dni v týždni, nech ste kdekoľvek, aj na opačnom konci sveta. Navyše bezpečne a bez rizika, vďaka šifrovanej komunikácii.Návšteva lekárne, či priamo lekára v zahraničí predstavuje neraz výzvu, najmä pre ľudí s jazykovou bariérou. Už len názvy liekov sa predsa len v rôznych častiach sveta líšia. Cez aplikáciu môžete priamo z pláže, či hotelovej izby komunikovať so slovenským lekárom v online službe klasicky telefonicky, prostredníctvom chatu, či videohovoru. Žiadna komunikácia s konverzačným robotom (chatbotom), ktorý by vás len odkazoval na ďalšie a ďalšie kroky. Lekárovi v službe môžete nielen popísať svoje zdravotné problémy, ale rovno mu aj ukázať prípadné zranenia, či zaslať fotografie, napríklad uštipnutia, popŕhlenia a pod.. Ak vy alebo vaše deti trpíte navyše niektorým z chronických ochorení, prípadne nejakou inou komplikáciou, napríklad alergiou, rovnako môžete ukázať lieky, ktoré užívate. Na základe toho vám lekár poradí, o čo požiadať miestneho lekárnika, či lekára, prípadne, či ide o stav, ktorý si vyžaduje akútne ošetrenie v miestnom zdravotníckom zariadení. Tam už ale prídete vybavení základnými informáciami. A čo je výhoda, cez MEDDI app sa spojíte s lekárom bez ohľadu na to, v ktorej zdravotnej poisťovni ste práve poistený. Stiahnutie aplikácie je zadarmo. Poplatok za rozšírenú verziu sa pohybuje na úrovní pár eur. Rodičia si môžu na jeden účet pridať až 4 deti. A to sa určite oplatí viac, ako stres z pokazenej dovolenky, často pre maličkosti, ktoré je možné jednoducho a rýchlo vyriešiť cez telefón. Smart apku spoločnosti MEDDI hub využíva už takmer 5000 lekárov a státisíce užívateľov v Česku, v Maďarsku, na Slovensku a v Latinskej Amerike. Spoločnosti MEDDI hub, ktorá aplikáciu vyvinula, naštartovala okrem iných, aj spoločný projekt využitia MEDDI app ozbrojenými silami Peru a to tak pre tzv. riečne "plávajúce nemocnice", ale aj pre vojenské námorné plavidlá. Hlavnou výhodou zavedenia aplikácie na vojenských plavidlách je možnosť bezpečnej komunikácie s lekármi – špecialistami v materskej vojenskej nemocnici na pevnine v režime 24/7, digitálna evidencia námorníkov a ich lekárskych záznamov. Ak teda plánujete stráviť prázdniny na lodi, spojenie s lekárom už nepredstavuje problém ani pre vás. Na Slovensku sú v tejto telemedicínskej aplikácii pripojené už prvé desiatky všeobecných lekárov a pediatrov, ktorí sú pripravení poskytnúť vám informácie v čase, kedy to potrebujete a na mieste, kde to potrebujete. Nech ste kdekoľvek.