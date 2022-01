Zdravotné sestry sa sťažujú na chaos pri vyplácaní 350-eurového príspevku

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPa) sa sťažuje na chaos pri vyplácaní finančného príspevku vo výške 350 eur. Komora upozorňuje na viaceré prípady, keď sestry a pôrodné asistentky sľúbený finančný príspevok nedostali alebo im bol neprimerane zdanený. TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober.





Komora poukázala na to, že odmena mala byť vyplatená v januári ako súčasť decembrovej výplaty. Mnohé sestry a pôrodné asistentky podľa SKSaPA uvádzajú, že im bola po zdanení vyplatená odmena vo výške približne 240 eur, v niektorých prípadoch v nižšej sume či zdaňovaná dvakrát. "Horšia situácia je v niektorých súkromných ambulanciách a v ústavných zdravotníckych zariadeniach, kde dostali sestry po zdanení odmenu vo výške 100 až 160 eur," spresnil Kober.Upozorňuje tiež, že odmeny neboli vyplatené každému. "Tí zdravotníci, ktorí sú práceneschopní, prípadne poberajú materský či rodičovský príspevok, niekde odmeny dostali, inde zase nie," uviedol. Dodal, že pomocný personál, ktorý často supluje prácu sanitárov, nedostal odmeny vôbec.Zdravotníci podľa SKSaPa vnímajú odmenu s rozhorčením, nie s vďakou a považujú ju za "zalepenie očí". Kritizujú vládu za to, že nepodnikla žiadne kroky na zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek.Jednorazový finančný príspevok v hodnote 350 eur, ktorým sa chcel rezort zdravotníctva poďakovať zdravotníkom za ich prácu, schválila vláda SR v decembri 2021. O odmenu mali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti požiadať cez verejnú výzvu, nahlásili 96.822 zdravotníckych pracovníkov.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii uviedlo, že prihláseným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytlo finančné prostriedky vo forme celkovej ceny práce vo výške 473,20 eur na jedného zamestnanca. "Tak, aby pokryla náklady zamestnávateľa na povinné odvody a aby zamestnanec mal navýšenú výplatu o 350 eur pred zdanením (teda 350 v hrubom)," priblížila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová s tým, že výška odmeny bola daná fixne. "Teda každý, koho zamestnávateľ uviedol v zaslanom zozname, mal dostať v konečnom výpočte rovnakú sumu," doplnila.Eliášová zároveň doplnila, že na základe nahlásených údajov do NCZI bola z celkového objemu 50.705.746 eur, vyčlenených na tento príspevok, čerpaná suma 45.747.517 eur.