Zdravotné stredisko na Tbiliskej v Bratislave začnú rekonštruovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 19. júla (TASR) – V bratislavskej Rači sa v najbližších dňoch začne rekonštruovať zdravotné stredisko na Tbiliskej. V piatok 20. júla bude budova odovzdaná ako stavenisko stavebnej firme. Všetky práce by mali byť hotové do konca mája 2019. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.Obyvateľov z ulíc Tbiliská, Rustaveliho či Pri vinohradoch žiada račianska samospráva o trpezlivosť a tiež väčšiu opatrnosť pre možný zvýšený pohyb mechanizmov a presun materiálov v tejto lokalite. "Práce budú rozdelené do dvoch etáp, prvá bude trvať od júla do decembra tohto roku a v rámci nej sa opraví pavilón A, druhá etapa zameraná na pavilón B sa začne v januári 2019," informuje mestská časť.V rámci rekonštrukcie sa zateplí a obnoví fasáda budovy, kompletne sa opravia sociálne zariadenia, ktoré doteraz neboli zrekonštruované. Vymenia sa taktiež vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie v sociálnych zariadeniach, osadia sa nové keramické obklady, dlažby a zariaďovacie predmety. Upraví sa aj vonkajší prístrešok pri bloku B a na hlavnom schodisku sa osadia nové okná.Podľa výsledku vyhodnotenia súťaže zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bude táto rekonštrukcia stáť Raču 412.415 eur s DPH.