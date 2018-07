Hasan Rúhání vlani odmietol osem Trumpových žiadostí o schôdzku

Na archívnej fotografii Hassan Rúhaní. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 19. júla (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání minulý rok odmietol osem žiadostí amerického prezidenta Donalda Trumpa o dvojstranné rozhovory, uviedla vo štvrtok kancelária iránskej hlavy štátu.Ide o najnovšie vyjadrenie z Teheránu, ktoré podľa agentúry AP naznačuje, že Irán nie je pripravený pustiť sa do bilaterálnych rozhovorov so Spojenými štátmi.Iránska štátna tlačová agentúra IRNA citovala šéfa Rúháního kancelárie Mahmúda Vaezího, ktorý uviedol, že Irán odmietol americkú požiadavku o stretnutie oboch prezidentov aj na minuloročnom zasadaní Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN).Trump tento rok v mene Spojených štátov odstúpil od kľúčovej medzinárodnej jadrovej dohody, ktorá zabraňuje Iránu vo vyvíjaní jadrovej zbrane, pripomína AP.Americký prezident minulý týždeň uviedol, že so stupňujúcimi sa americkými sankciami voči IránuMedzinárodný súdny dvor (ICJ) so sídlom v Haagu v utorok oznámil, že Irán v súvislosti s odstúpením od jadrovej dohody podal na USA žalobu. Na základe jadrovej dohody Irán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu, čo malo zamedziť jeho prípadnému zneužitiu na výrobu jadrovej zbrane. Západné štáty výmenou za to stiahli svoje sankcie voči Teheránu.Spojené štáty od jadrovej dohody odstúpili v máji 2018. Zvyšných päť signatárov z radov svetových veľmocí v súčasnosti rokuje s Iránom o možnosti zachovania dohody aj bez účasti Washingtonu.