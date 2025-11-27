Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Zdravotní klauni rozosmiali dospelých pacientov na onkológiách


Zdravotní klauni

November v Červenom nose už tradične patril aj sérii špeciálnych klaunských návštev pre dospelých pacientov hospitalizovaných na onkologických oddeleniach. Profesionálni zdravotní klauni a zdravotné ...



27.11.2025 (SITA.sk) - November v Červenom nose už tradične patril aj sérii špeciálnych klaunských návštev pre dospelých pacientov hospitalizovaných na onkologických oddeleniach. Profesionálni zdravotní klauni a zdravotné klaunky ich svojím klaunským umením, láskavým humorom a hudbou povzbudili a potešili v náročných chvíľach. Posledná zo série návštev sa uskutočnila práve včera 25.11.2025 v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura.


Zdravotných klaunov z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors pozná verejnosť najmä vďaka návštevám detských oddelení. Tento mesiac sa však smiech, spev a ukulele ozývali aj na onkologických oddeleniach pre dospelých. "Klaunské dvojice každoročne v novembri navštevujú onkologické oddelenia obvykle šiestich nemocníc v rôznych regiónoch, aby aj dospelým pacientom dopriali príjemné chvíle naplnené humorom i hudbou," hovorí umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.

Práve včera 25.11.2025 zrealizovali zdravotní klauni Stanislava Kašperová a Boris Srník návštevu Kliniky hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteaura v Košiciach, ktorou uzavreli tohtoročnú sériu klauniád pre dospelých onkologických pacientov. "Snažíme sa pacientom priniesť trocha radosti, smiechu a preniesť im myšlienky inam. A funguje to,” prezradil Boris Srník. MUDr. Tomáš Guman, PhD., MBA, prednosta Kliniky hematológie a onkohematológie UNLP vyzdvihol prínos klaunských návštev pre pacientov: "My sa na Červené nosy vždy veľmi tešíme, lebo prinášajú na našu kliniku a medzi pacientov dobrú náladu, čo veľmi pozitívne vplýva na priebeh hospitalizácie aj na tie ďalšie dni, ktoré strávia u nás na lôžku.”

Jednu z prvých zo série špeciálnych klaunských návštev pre dospelých onkologických pacientov zrealizovali zdravotní klauni Kristína Šťastná a Ján Morávek v Bratislave na Klinike chirurgickej onkológie v Národnom onkologickom ústave, kde navštívili aj pani Ľudmilu. "Klauni mi urobili veľkú radosť, zaspievali, zahrali a rozosmiali ma. Aj keď sme chorí, chceme sa smiať,” povedala pacientka pani Ľudmila. Pani Katarína klaunov poznala zatiaľ len z médií a sociálnych sietí: "Stretnúť ich takto v nemocnici je naozaj zážitok, sú fantastickí aj pre dospelých a dokážu úplne zmeniť atmosféru na izbe. Mňa dokonca roztancovali.”

Zdravotní klauni, ktorí realizujú tento program, sú pre prácu s dospelými pacientmi špeciálne vyškolení. "Dospelí potrebujú trocha iný prístup, iný druh humoru, ale bavia a hrajú sa rovnako radi ako deti,” hovorí zdravotný klaun Milan Chalmovský alias doktor Žinčica, ktorý navštívil spolu s kolegom Lukášom Tandarom Oddelenie klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie v UNB Ružinov.

Zdravotní klauni navštívili v priebehu novembra aj Onkologickú kliniku SZU FNsP F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici a Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie FNsP v Žiline.

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors


Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 21 rokov. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú okolo 230 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., Klaunské večerníčky, týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Zdravotní klauni rozosmiali dospelých pacientov na onkológiách © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdravotní klauni
