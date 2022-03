Zdravotní klauni z Červeného nosa pomáhajú utekajúcim Ukrajincom

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Po medzinárodných misiách na Ukrajine sú tentokrát zdravotní klauni súčasťou podpory v blízkosti ukrajinsko-slovenských hraníc.(Ubľa, Vyšné Nemecké)Počas minulého víkendu, keď sa presuny z Ukrajiny ešte len začínali, navštívili profesionálni zdravotní klauni hotspot zriadený vtedy ešte v telocvični v Ubli, tábor v Humennom, ale aj hraničný priechod v Ubli., hovorí zdravotný klaun a koordinátor aktivít Červeného nosa na ukrajinsko-slovenských hraniciachv nemocniciach po celom Slovensku ako aj seniorov v seniorských zariadeniach. Organizácia ČERVENÝ NOS Clowndoctors je však odhodlaná byť aj naďalej súčasťou pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajinehovorí výkonný riaditeľ Červeného nosaZdravotní klauni, ktorí sa zúčastňujú aktivít na slovensko-ukrajinskom pohraničí, sú, niektorí ajv krízových oblastiach postihnutých vojnovým konfliktom či prírodnou katastrofou v rámci programu Emergency Smile pod záštitou RNI. Okrem iných krajín boli slovenskí klauni v minulosti šesťkrát súčasťou misií na Ukrajine, kde pomáhali obyvateľom pochádzajúcim z oblastí, ktoré sú dlhodobo postihnuté vojnovým konfliktom. Viac informácií o programe Emergency Smile nájdete tu – https://www.cervenynos.sk/programy/emergency-smile/ "......Zamierili sme aj do zásobovacieho hangáru k dobrovoľníkom a hasičom, kde sme sa rozklaunovali, rozdali trošku radosti a zamierili sme do otvoreného priestoru stanov. Pri prvej skupinke detí hneď vznikla hra a formát, s ktorým sme prechádzali celý tábor. Začali sme veľmi jemne. S hudbou, energiou aj tempom. A držali sme si to celý čas. Vznikali krásne gagové a klaunské situácie, ktoré sme vedeli rozvíjať a pri tom sa stále držať konceptu. Ani sme nečakali, že toto dopadne tak krásne klaunsky. Deti sme vedeli držať v pozornosti, napojené na hru, bez toho, aby sa ich energia z radosti a klaunov vymkla spod kontroly klauniády.Naša možnosť pomáhať v týchto časoch je viac než očividná. Spätné väzby od samotných Ukrajincov boli také vďačné, že im chcete pomáhať tak často, ako sa len dá. Aj od dobrovoľníkov, ktorí už majú za sebou niekoľko nevyspatých nocí, ale aj od miestnych z Uble bola cítiť veľká radosť a aspoň na chvíľu možnosť uvoľnenia. A posilnenia nielen teplou polievkou, ale aj smiechom."Informačný servis