NATO nezavedie bezletovú zónu nad Ukrajinou, nevstúpi ani na územie krajiny

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg povedal, že aliancia nezavedie bezletovú zónu nad Ukrajinou. Zároveň upozornil, že takýto krok by mohol skončiť rozsiahlou vojnou v Európe.Stoltenberg v piatok po rokovaní s ministrami zahraničných vecí členských krajín NATO povedal, že organizácia nevstúpi na Ukrajinu, či už po zemi alebo v ukrajinskom vzdušnom priestore.Ruské sily zintenzívnili svoje útoky na Ukrajine, vypustili stovky rakiet a delostreleckých útokov na mestá a postupujú predovšetkým na juhu Ukrajiny. Jej prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na Západ, aby presadil nad Ukrajinou bezletovú zónu. Naposledy tak učinil po nočnom ostreľovaní najväčšej ukrajinskej jadrovej elektrárne pri Záporoží.„Jediný spôsob, ako zaviesť bezletovú zónu, je poslať bojové lietadlá NATO do ukrajinského vzdušného priestoru a potom túto bezletovú zónu zaviesť zostrelením ruských lietadiel. Chápeme zúfalstvo, ale tiež veríme, že ak by sme to urobili, mohlo by sa to skončiť plnohodnotnou vojnou v Európe. Ako spojenci NATO máme zodpovednosť za to, aby sme zabránili eskalácii tejto vojny za hranice Ukrajiny,“ povedal Stoltenberg.