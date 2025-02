Zdravotníctvo a biotechnológie na Slovensku: Ako pomocou súkromného kapitálu a investícií odomknúť skrytý potenciál regiónu

Bez vytvárania synergií a posilňovania ekosystémov to nepôjde

11.2.2025 (SITA.sk) -Investície do zdravotníctva a biotechnológií napomáhajú konkurencieschopnosti podporovaním hospodárskeho rastu, inovácií a globálneho vedenia. Takéto investície vytvárajú dobre platené práce, zvyšujú odolnosť voči krízovým situáciám v oblasti zdravia a priťahujú najlepšie medzinárodné talenty. Avšak Slovensko v súčasnosti prideľuje len 0,02 % HDP na rastový kapitál, rizikový kapitál a súkromný kapitál. "Priemer EÚ je 0,50 %. Na preklenutie tejto medzery bude potrebná aktívna účasť verejného aj súkromného sektora," hovorí Daniel Gašpar, výkonný partner Crowdberry.Tomáš Pačinda, partner investičného fondu Kaya VC, poukazuje na susedné Poľsko: "Poľsko je pochopiteľne väčší trh než Slovensko, ale jeden element, ktorým vyniká bez ohľadu na veľkosť, je výraznejší podiel súkromných výdajov na zdravotnú starostlivosť oproti verejným zdrojom. V slovenskom zdravotníctve naopak stále dominujú verejné financie. Súkromné výdaje umožnili v Poľsku testovanie oveľa väčšieho počtu nových zdravotníckych konceptov, a to len preto, že sa mohli testovať komerčne."Kompaktný ekosystém je kľúčový pre rast biotechnológií a zdravotníctva na Slovensku, ktoré - rovnako ako väčšina krajín v regióne strednej a východnej Európy - stále nemá oficiálny rámec na podporu biomedicínskeho výskumu. "Mnoho úspešných príbehov v tomto regióne sa spolieha na odhodlanie jednotlivcov alebo spoločností, skôr než na štruktúrované podporné systémy," vysvetľuje zdravotnícky analytik Martin Smatana.Podľa Michala Nešpora, partnera Crowdberry, je jedným z hlavných prekážok mobilizácie vyššieho kapitálu v strednej a východnej Európe izolovanosť tohto regiónu od iných ekosystémov. "Približne 50 % rizikového kapitálu v strednej a východnej Európe pochádza z národných a regionálnych zdrojov. To znamená, že národné fondy, zvyčajne peniaze EÚ, a vládou financované fondy rizikového kapitálu, investujú iba vo svojej krajine. Poukazuje to na jednej strane na nedostatok, na druhej strane na priestor ďalšieho súkromného kapitálu, ideálne domáceho v kombinácii so zahraničným," vysvetľuje Nešpor.Rozvíjajúci sa ekosystém biotechnológií na Slovensku napriek výzvam priniesol niekoľko významných úspešných príbehov, ktoré zdôrazňujú transformačný vplyv investícií a medzinárodnej spolupráce.Váš Lekár je moderná poliklinika v Eurovea 2 zameraná na prevenciu, well-being a dlhovekosť. "Slovensko je jedným z najhorších štátov v EÚ pokiaľ ide o prevenciu. Naším cieľom preto vždy bolo zamerať sa nielen na ľudí, ktorí už majú zdravotné problémy, ale aj na zdravých ľudí a na zminimalizovanie rizika, že sa pacientmi jedného dňa stanú," vysvetľuje víziu generálny riaditeľ Pavol Marcinko. Váš Lekár aktuálne prevádzkuje Polikliniku s 24 špecializáciami, 6 ambulancií všeobecného lekárstva, vykonáva 2 800 vyšetrení mesačne a prevádzkuje sieť 7 lekární vybavených diagnostickými centrami. "Bez externého kapitálu by sme sa nedokázali takto rýchlo rozrásť," dodáva Marcinko.Dúbravská oáza, špičkové centrum starostlivosti o seniorov s non-stop službami a špecializovaným oddelením zameraným na Alzheimerovu chorobu, využila investičné fondy na dosiahnutie 94 % obsadenosti s takmer 150 klientmi a plánuje zdvojnásobenie svojej kapacity.MultiplexDX, spoločnosť špecializujúca sa na diagnostiku neskorého štádia rakoviny prsníka, získala súkromné investície a granty EÚ, vďaka ktorým mohla otestovať prvé pacientky a vyvinúť špičkové PCR testy, čo poukazuje na ich inovačný potenciál.Glycanostics je ďalšou spoločnosťou zameranou na diagnostiku rakoviny. Súkromný kapitál im pomohol zabezpečiť patent a ochrannú známku a uviesť na trh neinvazívny diagnostický test na rakovinu prostaty Giasay® Prostate, ktorý už aktívne využívajú slovenskí urológovia a pacienti. Princíp, na ktorom je táto diagnostická metóda založená, má potenciál odhaliť ďalších 10 druhov rakoviny vrátane rakoviny prsníka.Odborníci sa zhodujú, že jednou z kľúčových oblastí, na ktoré by mali byť zamerané inovácie a investície, je prevencia a včasná diagnostika. Emília Mamajová, partnerka ESPIRA Investments, to vysvetľuje na príklade Alzheimerovej choroby u žien: "Ženy majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť ako muži, že sa u nich vo veku 60 rokov vyskytne Alzheimerovu choroba. Začína sa to už približne 20 rokov predtým, s hormonálnymi zmenami, ktoré sa dejú v perimenopauze. Fakt, že menopauza a perimenopauza nie sú témou a ženy nedostávajú informácie o tom čo by mohli robiť a ani ako by mohli byť liečené, má mnoho následkov na ich neskoršie zdravie. Je to napríklad osteoporóza, pokles kognitívnych schopností a s tým súvisiaca aj Alzheimerova choroba." Mamajová dodáva, že ženské zdravie je v modernej medicíne len okrajovou témou z hľadiska výskumu, diagnostiky a správnej liečby. Nie je optimálne, aby ženy prežívali skoro tretinu svojho života v zlom zdravotnom stave. Zároveň to nakoniec systém stojí oveľa viac ako včasná diagnostika, ktorá začína edukáciou trhu.Investície do zdravotníctva a biotechnológií môžu významne ovplyvniť nielen hospodársky rast krajín strednej a východnej Európy a Slovenska, ale aj blahobyt občanov. Hostia nedávneho podujatia Investičné príležitosti v oblasti biotechnológií a zdravotníctva na Slovensku a v strednej a východnej Európe, organizovanom Americkou obchodnou komorou a investičnou platformou Crowdberry, sa zhodli, že Európa disponuje potrebným talentom a kapitálom - výzva spočíva v tom, ako tento potenciál efektívne využiť. Je potrebné zaviesť inovatívne prístupy a spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom, aby sa odstránili existujúce bariéry a vytvorilo sa prostredie vhodné na šírenie a realizáciu nápadov. Nejde pritom len o finančnú návratnosť investícií, ale aj o etickú, keďže inovácie v zdravotníctve majú priamy dopad na zlepšovanie života ľudí.