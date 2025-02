Slovensko sa v rebríčku vnímania korupcie prepadlo, podľa Transparency je to vizitka Ficovej vlády

Podobne na tom je len šesť krajín

Hrozí nám aj prerazenie doterajšieho dna

11.2.2025 (SITA.sk) - Slovensko sa v rebríčku vnímania korupcie (CPI), zostavovanom každoročne organizáciou Transparency International prepadlo o dvanásť priečok na 59. miesto spomedzi 180 krajín. Ako ďalej informovala organizácia Transperency International Slovensko, ide v tejto súvislosti o historický prepad, pričom SR sa zosunula z dosiaľ najlepšieho 47. miesta.V rámci krajín Európskej únie sa podľa TIS podobne prepadli v poslednom desaťročí iba Cyprus a Malta medzi rokmi 2015 a 2016.„Mimoriadny je aj pokles skóre o päť bodov z 54 na aktuálnych 49 bodov zo sto možných (čím vyššie skóre, tým menej korupcie). V aktuálnom vydaní sa rovnako ako my medziročne prepadlo iba šesť ďalších krajín a viac iba jediná a to Eritrea o mínus osem bodov. Z hľadiska skóre aj umiestnenia sme tak klesli na úroveň výsledkov zo sklonku tretej Ficovej (premiér Robert Fico , pozn. SITA) vlády po vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ," zdôraznila TIS.Zároveň pripomenula, že globálny rebríček vnímania korupcie sa zostavuje na základe indexov nezávislých inštitúcií mapujúcich rok až dva dozadu. „Slovenska sa týkalo 10 z nich, pričom deväť zachytávalo už obdobie štvrtej vlády Roberta Fica. Na rozdiel od vlaňajšieho umiestnenia, ktoré ešte reflektovalo obdobie predchádzajúcich vlád Eduarda Hegera a čiastočne aj Ľudovíta Ódora , ide už o vizitku aktuálnej vlády," uviedla Transparency.Organizácia v rámci hodnotenia SR zdôraznila, že viaceré reformy z dielne vlády oslabili protikorupčné mechanizmy a obchádzali zapájanie verejnosti.„Vláda zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru, ktoré boli zodpovedné za boj proti korupcii a závažnej kriminalite. V kombinácii so skrátením premlčacích lehôt, zmiernením trestov za korupciu a upustením od hroziacich trestov, viedli tieto zmeny k obmedzeniu schopnosti stíhať páchateľov ako i k beztrestnosti v niektorých významných kauzách,“ zhrnula Transparency. Pripomenula takisto aj politické nominácie, obchádzanie štandardných legislatívnych postupov a vládne podkopávanie nezávislých inštitúcií a médií, spolu s útokmi na mimovládne organizácie cez naratívy o ,zahraničných agentoch‘ na „ruský štýl".Zmena kurzu v otázkach právneho štátu a boja proti korupcii, ale aj zahraničnej politiky, sa podľa TIS v prístupe vládnej koalície prejavuje aj na začiatku roka 2025, kedy sa po celom Slovensku konajú masívne protivládne protesty.„Tie vládna koalícia bagatelizuje, či sa ich dokonca usiluje spájať s údajnými snahami o štátny prevrat. Odhad vývoja zneprehľadňuje aj politická nestabilita a možnosť predčasných volieb, čo však môže zároveň pôsobiť aj ako brzda pre zásadné protidemokratické zmeny. Dôsledky zhoršujúcej sa situácie v oblasti korupcie a právneho štátu sa však v nasledujúcom období budú prejavovať doma aj u zahraničných partnerov a investorov," uviedla organizácia. Doplnila, že ďalší pokles v rebríčku môže znamenať aj prerazenie doterajšieho dna (62. miesto), ktoré Slovensko pri dnešnej metodike dosiahlo v roku 2012.