Zdravotnú sestru obvinili zo zabitia novorodencov, v prípade ďalších 10 detí išlo o pokus o vraždu (video)

Podozrivé úmrtia detí

Činy zlomyseľnej osoby

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Zdravotná sestra na novorodeneckom oddelení vo Veľkej Británii obvinená zo zabitia siedmich detí a pokusu usmrtiť ďalších desať úmyselne otrávila dvoch novorodencov inzulínom. Uviedol to britský prokurátor.Tridsaťdvaročná Lucy Letby bola obvinená z vraždy piatich malých chlapcov a dvoch dievčat a z pokusu o vraždu piatich chlapcov a piatich dievčat, keď v rokoch 2015 a 2016 pracovala v nemocnici Countess of Chester v severozápadnom Anglicku.Prokurátor Nick Johnson, ktorý otvoril proces na súde v Manchestri, uviedol, že začiatkom roku 2015 nemocnica zaznamenala výrazný nárast počtu detí, ktoré umierali alebo trpeli „vážnymi katastrofickými kolapsmi“.„Stav bábätiek, ktoré vôbec neboli nestabilné, sa náhle zhoršil. Niekedy sa stav bábätiek, ktoré boli choré, ale potom sa uzdravili, náhle zhoršil bez zjavnej príčiny,“ povedal porote.Povedal, že keď lekári nevedeli nájsť príčinu, bola privolaná polícia a tá vykonala kontrolu, ktorá naznačila, že niekto z novorodeneckého oddelenia otrávil inzulínom dvoch malých chlapcov dva dni po ich narodení. Hladina cukru v krvi oboch chlapcov klesla na nebezpečnú úroveň, ale obaja prežili po pomoci zdravotníckeho personálu. Johnson povedal, že Letby bola v službe, keď boli obaja otrávení.Dodal, že prokurátori sa domnievajú, že kolapsy a smrť všetkých 17 bábätiek boli dielom Letby. Tú opísal ako „zlomyseľnú“ osobu, ktorá bola na novorodeneckom oddelení nemocnice, keď deti skolabovali alebo zomreli.Prvou obeťou Letby bol podľa Johnsona v júni 2015 predčasne narodený chlapec, ktorého žena zabila, keď mal iba deň. Prokurátor tvrdil, že Letby vstrekla vzduch do krvného obehu dieťaťa, čo bolo podľa lekára najpravdepodobnejšou príčinou kolapsu novorodenca.Očakáva sa, že súdny proces bude trvať týždne, ak nie mesiace. Polícia začala vyšetrovanie smrti niekoľkých bábätiek v nemocnici v máji 2017. Letby bola v súvislosti s úmrtiami zatknutá trikrát a v novembri 2020 ju obvinili.