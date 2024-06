Zdravotný stav Fica sa zlepšuje, premiér sa bude naďalej liečiť doma

5.6.2024 (SITA.sk) - Zdravotný stav premiéra Roberta Fica Smer-SD ) sa naďalej zlepšuje. Na tlačovej besede o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).Dodal, že rekonvalescencia predsedu vlády bude naďalej prebiehať ambulantnou starostlivosťou v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Následne by sa podľa Kaliňáka mohol vrátiť do plného pracovného nasadenia.„Čas si ešte v tejto chvíli nedovolím odhadnúť," zdôraznil Kaliňák s tým, že to bude závisieť od stanoviska lekárov aj Ficovho subjektívneho vývoja. Minister obrany poznamenal, že väčšina zdravotných komplikácií, ktorým na začiatku čelil, pominula.„Teraz nás v rámci toho zdravotného vývoja môžu stretnúť predovšetkým veci súvisiace s rehabilitáciou a rekonvalescenciou," dodal.Na premiéra Fica bol spáchaný atentát 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Utrpel viacero strelných poranení. 71-ročný útočník Juraj C. bol zadržaný a čelí obvineniu.