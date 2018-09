Zdravotný stav Jozefa M. znalci preskúmajú do konca septembra

Na archívnej snímke Jozef M. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Výsledok skúmania zdravotného stavu podnikateľa Jozefa M., neprávoplatne odsúdeného v kauze podvodu a tunelovania nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia, by mal byť známy do konca septembra.uviedla v pondelok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Podnikateľa Jozefa M. predsedníčka trojčlenného senátu NS SR 28. marca pre zlý zdravotný stav vylúčila na samostatné konanie. Pôvodne ho vtedy mala na verejné zasadnutie eskortovať polícia. Tá to však pre lekárske správy a práceneschopnosť urobiť nemohla.V ten istý deň tento senát odsúdil ďalších dvoch spoluobžalovaných na právoplatné tresty odňatia slobody. Dávida Brtvu na deväť rokov a Patrika Pachingera na sedem rokov. Pachinger si trest odpykáva, keď ho zadržala prednedávnom polícia v Justičnom paláci. Brtvu zadržali v Trnave, ale aktuálne je už podmienečne prepustený na slobodu.Trojicu v minulosti už dva razy neprávoplatne odsúdil v kauze podvodu voči nebankovkám Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS).