Pondelok 26.1.2026
Meniny má Tamara
Denník - Správy
Zdravý životný štýl bez kompromisov: Tesco rozširuje ponuku potravín pre vyvážený jedálniček
Tesco na Slovensku preto prináša širokú ponuku zdravších, nutrične vyvážených a udržateľnejších produktov, ktoré zákazníkom uľahčia návrat k vyváženému jedálničku a sú zároveň aj cenovo ...
26.1.2026 (SITA.sk) - Tesco na Slovensku preto prináša širokú ponuku zdravších, nutrične vyvážených a udržateľnejších produktov, ktoré zákazníkom uľahčia návrat k vyváženému jedálničku a sú zároveň aj cenovo dostupné. Zákazníci si tak môžu v predajniach aj pri online nákupoch vyberať z produktov naprieč viacerými kategóriami, ktoré reflektujú aktuálne výživové trendy, rôzne životné štýly aj špecifické stravovacie potreby.
"Zdravé stravovanie dnes už nie je len krátkodobým trendom napríklad pri chudnutí, ale dlhodobou súčasťou moderného životného štýlu. Dopyt po produktoch, ktoré podporujú zdravší životný štýl, nutričnú vyváženosť a udržateľnosť neustále rastie - preto sme výrazne rozšírili naše portfólio zdravších a udržateľnejších potravín vo viacerých kategóriách. Sme presvedčení, že racionálne stravovanie by malo byť jednoducho aj cenovo dostupné pre každého, kto chce vo svojom životnom štýle uskutočniť pozitívnu zmenu," hovorí Erik Šiatkovský, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.
V snahe zlepšiť životný štýl býva prirodzeným prvým krokom zníženie príjmu pridaného cukru alebo dbanie na vyvážený príjem sacharidov. Tesco posilnilo segment sugar free výrobkov, ktorý obohatilo o snacky na datľovej báze, prirodzene sladké a bez pridaného cukru. Sortiment dopĺňa aj prírodné sladidlo Tesco Finest javorový sirup, ktorý je zdrojom antioxidantov a minerálov, ako sú mangán a zinok, a predstavuje zdravšiu alternatívu k rafinovanému cukru.
Pri vyváženom jedálničku by na prvom mieste mali byť ovocie a zelenina, keďže obsahujú množstvo vitamínov, minerálov a vlákniny, ktoré podporujú imunitu, vitalitu aj celkovú pohodu. V Tescu zákazníci nájdu širokú ponuku kvalitného ovocia a zeleniny od certifikovaných dodávateľov – či už od lokálnych farmárov alebo renomovaných producentov. Vybrať si môžu aj z bio potravín Tesco Organic, ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva bez syntetických pesticídov a umelých hnojív.
Medzi aktuálne trendy v stravovaní patrí dôraz na dostatočný príjem kvalitných bielkovín. Okrem skvelej ponuky Tesca, kde môžu zákazníci nakúpiť potraviny prirodzene obsahujúce vysoký podiel bielkovín ako mäso, vajíčka, mliečne výrobky či tofu, rozšírilo aj ponuku proteínových produktov o nové kategórie, ako sú proteínové kaše, tortilly, müsli a vločky. Proteínové kaše Tesco High Protein vďaka svojej instantnej príprave predstavujú rýchle riešenie pre vyvážené raňajky. Stačí pridať vodu a sú pripravené za pár minút, navyše výborne zasýtia a dodajú energiu do dňa. Výbornou voľbou sú aj strukovinové cestoviny Tesco z červenej šošovice, ktoré sú bohaté na rastlinné bielkoviny, vlákninu a komplexné sacharidy. Široký sortiment proteínových tyčiniek od renomovaných značiek ako Voxberg, Corny, Tekmar, BioTech USA, Oshee pokrýva rôzne chuťové profily, nutričné hodnoty aj cenové hladiny.
Zákazníci vyznávajúci aktívny životný štýl ocenia okrem proteínových potravín aj špeciálne produkty určené najmä pre športovcov. Kategória proteínových práškov, elektrolytov a kreatínu dlhodobo rastie a v ponuke Tesca má už svoje stabilné miesto.
Pre správne fungovanie organizmu je kľúčový aj dostatočný príjem zdravých tukov. Tesco pod svojou vlastnou značkou ponúka široký výber orechov a semien – od vlašských, kešu, paraorechov či mandlí až po tekvicové, ľanové a chia semienka. Tieto potraviny sú prirodzeným zdrojom omega‑3 mastných kyselín, podobne ako ryby. Najvyšší obsah omega‑3 nájdeme najmä v tučných morských druhoch, akými sú tuniak či losos, ktoré Tesco prináša v čerstvej i mrazenej forme aj vo variantoch v konzerve.
Tesco dlhodobo ponúka aj široký výber potravín z kategórie "free from" pre zákazníkov so špeciálnymi výživovými potrebami. Rozšírená ponuka gluten free múk a kaší je určená pre spotrebiteľov s intoleranciami aj pre tých, ktorí preferujú bezlepkovú stravu z iných dôvodov. V segmente "free from" hotových jedál sú výbornou voľbou produkty bez akýchkoľvek pridaných éčok, s dôrazom na čisté zloženie, transparentnosť a jednoduchosť prípravy – ideálne riešenie pre moderného spotrebiteľa.
Mnohí spotrebitelia dnes preferujú flexitariánsku, vegetariánsku a vegánsku stravu a pri nákupoch pravidelne či príležitostne vyhľadávajú náhrady mäsa a mäsových výrobkov. Zákazníci si môžu spestriť jedálny lístok širokou ponukou hotových jedál či iných produktov na čisto rastlinnej báze značky Tesco Plant Chef. Zároveň si môžu vybrať aj z ponuky produktov od spoločností Good Calories, Pán Hrášok a Garden Gourmet. Samostatnú kategóriu tvorí široká ponuka tofu, vrátane výrobkov od slovenských producentov.
"Naša bohatá ponuka produktov pre zdravší životný štýl umožňuje zákazníkom v Tescu vyberať si podľa ich individuálnych preferencií a stravovacích potrieb. Dôraz však kladieme nielen na šírku sortimentu, ale aj na jeho viditeľnosť, kvalitu prezentácie a orientáciu na zákazníka s cieľom byť lídrom na trhu v oblasti moderných, funkčných a alternatívnych potravín," dodáva Erik Šiatkovský.
7 tipov ako zvládnuť novoročné predsavzatia
- Sústreďte sa na zmenu návykov, nie na ručičku na váhe. Udržíte motiváciu aj vtedy, keď váha kolíše.
- Nové návyky musia byť realistické. Dlhodobo funguje len to, čo je udržateľné a zapadá vám do života.
- Pravidelnosť je dôležitejšia ako intenzita. Malé kroky každý deň fungujú lepšie než krátkodobé extrémy.
- Stanovte si pevný režim. Jasné pravidlá a opakovanie znižujú únavu z neustáleho rozhodovania.
- Vytvorte si prostredie, ktoré podporí vaše ciele. To, čo máme "po ruke", ovplyvňuje naše voľby.
- Oslavujte malé víťazstvá. Pocit, že sa posúvame vpred, motivuje viac ako vízia veľkých cieľov.
- Prijmite nový životný štýl ako vašu identitu. Iba tak prestanú byť zmeny každodenným bojom.
