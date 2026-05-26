Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Petržalka pokračuje v úpravách pri Veľkom Draždiaku, pribúdajú ďalšie novinky
25.5.2026 (SITA.sk) - V júni minulého roka petržalskí poslanci rozhodli o odkúpení časti pozemkov v okolí Veľkého Draždiaka a vodnej plochy za približne tri milióny eur.
Pri štrkovisku Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke v posledných dňoch pribudla prvá z trojice verejných spŕch, ktoré doplnia obľúbenú rekreačnú lokalitu.
Ako uviedla mestská časť na sociálnej sieti, k sprche pri Bufete Draždiak pribudnú ďalšie dve - v blízkosti volejbalového ihriska a bufetu Barracuda. Samospráva upozorňuje, že v voda zo spŕch nie je pitná a nie je v nich povolené používanie šampónov a hygienických potrieb.
V júni minulého roka petržalskí poslanci rozhodli o odkúpení časti pozemkov v okolí Veľkého Draždiaka a vodnej plochy za približne tri milióny eur. Odvtedy mestská časť zrealizovala v okolí štrkoviska viacero úprav.
Pribudol tu nový trávnik, verejné toalety, ale aj petržalský mobiliár ako prezliekacie kabínky či ležadlá. Tento rok samospráva pokračuje s pokládkou trávnika na ďalšie časti brehov, nedávno pribudla aj prvá časť mlatového chodníka.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka pokračuje v úpravách pri Veľkom Draždiaku, pribúdajú ďalšie novinky © SITA Všetky práva vyhradené.
Združenie E-commerce Slovakia upozorňuje na podozrivý e-shop Nouo.sk, pribúdajú sťažnosti zákazníkov
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo záverečný účet aj miliónové investície
