Združenie pre lepšiu správu bytoviek pripraví vzorový domový poriadok

Bratislava 8. mája (TASR) – Združenie pre lepšiu správu bytových domov pripravuje vzorový domový poriadok, malo by ho spracovať koncom júna. TASR o tom informovalo združenie, ktoré aktuálne eviduje 352 členov. Medzi nich patria správcovské spoločnosti aj spoločenstvá vlastníkov bytov.," uviedlo.Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vedie zoznam správcov podľa zákona o správcoch bytových domov. "," uviedlo združenie na otázku o zapojení rezortu do tvorby vzorového domového poriadku.Podľa združenia by každý bytový dom mal mať vlastný domový poriadok, ktorý upravuje vzájomné práva a povinností medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Jeho súčasťou by mali byť konkrétne pravidlá, ktorými sa riadi vzájomné spolužitie vlastníkov v bytovom dome, pretože slovenská legislatíva upravuje zásady susedského spolunažívania iba rámcovo, pripomína združenie.Cieľom je určiť pravidlá tak, aby boli aplikovateľné v každom bytovom dome, a takým spôsobom, aby boli sankcie plynúce z porušenia domového poriadku aj právne vyložiteľné, vysvetlilo združenie.Medzi najčastejšie problémy, ktoré nie sú obsiahnuté v domových poriadkoch, patria podľa neho napríklad psie výkaly v spoločných priestoroch, odkladanie zapáchajúcich odpadkov pred dvere, nadmerný hluk počas nočného pokoja či problémy s krátkodobými nájomníkmi.