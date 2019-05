Osem krajín EÚ vrátane SR vlani neznížilo svoj podiel emisií CO2

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. mája (TASR) - Členské krajiny Európskej únie (EÚ) znížili v roku 2018 svoje emisie oxidu uhličitého (CO2) o 2,5 percenta v porovnaní s rokom 2017, avšak toto úsilie bolo obmedzené vysokým zvýšením uhlíkových emisií vo ôsmich krajinách vrátane Slovenska. Uviedol to v stredu Eurostat, štatistický úrad EÚ.Podľa údajov Eurostatu sa emisie CO2 zo spaľovania fosílnych palív znížili v 20 z 28 členských štátov. Najväčší pokles bol zaznamenaný v Portugalsku (pokles o 9 % oproti stavu z roku 2017), Bulharsku (-8,1 %), Írsku (-6,8 %), Nemecku (-5,4 %), Holandsku (-4,6 %) a Chorvátsku (-4,3 %).Na druhej strane, bol nárast emisií CO2 vlani zaznamenaný v ôsmich členských krajinách. Najvyšší nárast uhlíkových emisií mali vlani Lotyšsko (8,5 %), Malta (6,7 %) a Estónsko (4,5 %), za nimi v závese boli Luxembursko (3,7 %), Poľsko (3,5 %), Slovensko (2,4 %), Fínsko (1,9 %) a nakoniec Litva (0,6 %).Emisie CO2 významne prispievajú ku globálnemu otepľovaniu planéty a predstavujú približne 80 % všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ.Podľa štatistických údajov Nemecko prispelo vlani v EÚ celkom 22,5 % emisiami CO2. Na druhom mieste bolo Spojené kráľovstvo (11,4 %), potom Francúzsko, Poľsko a Taliansko (okolo 10 %). Podiel Slovenska v EÚ bol 0,9-percentný, najmenej z celoeurópskeho podielu prispeli Lotyšsko (0,2 %) a Litva (0,4 %).EÚ si dala za cieľ znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990 už do roku 2020 a o 40 % do roku 2030.spravodajca TASR Jaromír Novak