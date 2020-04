Združenie sudcov skritizovalo časti programového vyhlásenia, môžu budovať totalitný režim

Opodstatnené pochybnosti

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré časti programového vyhlásenia vlády môžu ohroziť nezávislosť súdnej moci. Uvádza to Združenie sudcov Slovenska (ZSS) v stanovisku, ktoré agentúre SITA poslal jeho prezident Juraj Sopoliga. V oblasti justície avizuje koalícia viacero zásadných zmien, napríklad pri obmene Súdnej rady SR či zriadením Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý by riešil nielen delikty sudcov, ale aj iných právnických odvetví. Program ešte neodobrili poslanci Národnej rady SR.„Naše vyjadrenie sa zameriava len na niektoré časti vládneho programu, ktoré vyvolávajú opodstatnené pochybnosti o rešpektovaní kritérií nezávislosti súdnictva a sudcov,“ uvádza združenie. Prvou oblasťou je zámer zrušiť rozhodovaciu imunitu sudcov a pri žiadosti o väzobné stíhanie sudcu vynechať z procesu Ústavný súd SR , ktorý musí dať v súčasnosti v takých prípadoch zelenú. Podľa ZSS môžu opatrenia začať budovať na Slovensku totalitný režim.Ak by sa uzákonilo zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, v praxi by museli za kontroverzné verdikty niesť zodpovednosť. Ďalšou oblasťou, ktorá sa nepozdáva ZSS, je Súdna rada SR. V nej chce koalícia presadiť, aby vláda, parlament a prezident nominovali kandidátov, ktorí nie sú súčasťou súdnictva, teda pôsobia v iných právnických odvetviach. Združenie uvádza, že takýto krok porušuje základné právo každého na prístup k inej verejnej funkcii za rovnakých podmienok.Združeniu prekáža aj avizované vysporiadanie sa s rozhodnutiami ústavného súdu o odvolávaní členov Súdnej rady SR, tiež reforma známa ako súdna mapa, stanovenie časových rámcov pre rozhodovanie súdov, previerky všeobecnej spoľahlivosti sudcov využívaním všetkých dostupných informácií či plnenie funkcie disciplinárneho súdu pre sudcov najvyšším správnym súdom.Takmer všetky vymenované časti patria medzi najdôležitejšie priority, ktoré dlhodobo avizovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ( Za ľudí ).Agentúra SITA požiadala o reakciu Ministerstvo spravodlivosti SR.