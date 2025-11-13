|
Združenie Za otvorenú justíciu odmieta útoky na sudcu, ktorý rozhodoval o spore medzi Šutajom Eštokom a čurillovcami
Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) odmieta útoky na sudcu, ktorý rozhodoval o spore medzi ministrom vnútra
13.11.2025 (SITA.sk) - Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) odmieta útoky na sudcu, ktorý rozhodoval o spore medzi ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) a vyšetrovateľmi NAKA okolo Jána Čurillu.
Konkrétne ide o sudcu Mestského súdu Bratislava IV Adama Hradského, ktorý čelí verejným útokom po rozhodnutí takzvaným kontumačným rozsudkom. ZOJ tieto verejné útoky na sudcu znepokojujú.
„Ak má niektorá strana pochybnosti o rozhodnutí súdu, má k dispozícii zákonné opravné prostriedky. ZOJ považuje za neprípustné verejné osočovanie sudcu v súvislosti s jeho rozhodnutím, najmä z pozície ministra vnútra, ktoré je podporované aj ďalšími vyjadreniami vysokých funkcionárov výkonnej moci,“ vyhlásila sudcovská iniciatíva. ZOJ dôrazne vyzvala predstaviteľov verejného života, aby rešpektovali rozhodnutia súdov a zdržali sa vyjadrení, ktoré vážne podrývajú dôveru verejnosti v justíciu.
„Súčasne vyzývame Súdnu radu SR, Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady, aby sa postavili na ochranu dotknutého sudcu,“ uzatvára ZOJ. Policajti z tímu okolo Jána Čurillu uspeli v súdnom spore s ministrom vnútra Šutajom Eštokom.
Ako informoval ich právny zástupca Peter Kubina, spor sa týkal statusu ministra na sociálnej sieti, v ktorom ich verejne prirovnal k právoplatne odsúdenému mafiánovi Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Z tohto dôvodu podali policajti žalobu na ochranu osobnosti.
Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Dôvodom podľa bolo, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky.
Minister vnútra sa vyjadril, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou, ktorú na neho podali policajti z tímu okolo Jána Čurillu. Ako povedal vo videu na sociálnej sieti, sudca v tomto prípade použil inštitút, ktorý slúži ľuďom, ktorí sa schovávajú a vyhýbajú spravodlivosti.
Konkrétne bola žaloba voči ministrovi doručená do elektronickej schránky, tú však minister podľa vlastných slov pre vyťaženosť prakticky nepoužíva. Rozsudok označil za bezprecedentný a avizoval využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov, aby toto pochybné rozhodnutie zvrátil.
