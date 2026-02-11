Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. februára 2026

Želanie Kornela Emmera sa zachová, vila v trnavskom Ružovom parku bude priestorom pre kultúru


Tagy: Národná kultúrna pamiatka

Emmerova vila, národná kultúrna pamiatka v centre Trnavy, bude po dokončení zásadnej rekonštrukcie za viac ako 3,3 milióna eur slúžiť kultúre. Tak si to začiatkom 20. storočia želal vtedajší vlastník ...



emmerova vila 676x451 11.2.2026 (SITA.sk) - Emmerova vila, národná kultúrna pamiatka v centre Trnavy, bude po dokončení zásadnej rekonštrukcie za viac ako 3,3 milióna eur slúžiť kultúre. Tak si to začiatkom 20. storočia želal vtedajší vlastník letohrádku, poslanec Uhorského snemu Kornel Emmer. Vilu odkázal mestu s podmienkou, aby slúžila na kultúrne účely pre verejnosť. Toto želanie po jeho smrti prevzala do svojho testamentu aj jeho manželka Magdaléna, ktorá zomrela v roku 1944.


Mestské zastupiteľstvo v Trnave aktuálne schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov v Emmerovej vile. Získať ich môže záujemca len z oblasti kultúry, napríklad na prevádzku tanečnej školy, výtvarnej školy a ateliéru, divadelnej akadémie a umeleckého súboru alebo pre hudobný projekt.

Za zrekonštruované priestory s dvoma sálami a zázemím je určené minimálne nájomné vo výške 25 tisíc eur na rok. Menší priestor na prízemí bude slúžiť kaviarni, ten sa prenajíma zvlášť. Mesto Trnava začalo s rekonštrukciou Emmerovej vily, ktorá má byť po kompletnej obnove klenotom Ružového parku, v októbri 2024. Podľa zmluvy so zhotoviteľom má byť rekonštrukcia dokončená do 31. augusta tohto roku.


V 19. storočí bol majiteľom vily trnavský starosta Ignác Emmer, po ňom syn Kornel Emmer, história letohrádku je však ešte staršia. Objekt aj s okolitou záhradou patril podľa znalkyne histórie Trnavy Simone Jurčovej Trnavskej univerzite, po jej odchode z mesta sa dostal do súkromného vlastníctva. V 18. storočí v ňom bol hostinec, do majetku Emmerovcov sa dostal v druhej polovici 19. storočia. V polovici minulého storočia slúžil objekt pár rokov ako starobinec, neskôr celé desaťročia ako pioniersky dom. Aj po roku 1989 zostal k dispozícii pre voľnočasové aktivity detí a mládeže. Od januára 2020 bola Emmerova vila prázdna a pripravená na rekonštrukciu.




Zdroj: SITA.sk - Želanie Kornela Emmera sa zachová, vila v trnavskom Ružovom parku bude priestorom pre kultúru © SITA Všetky práva vyhradené.

