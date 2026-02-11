Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Perla
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. februára 2026

Demokrati obvinili ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú z krytia dokumentov Jeffreyho Epsteina


Tagy: ministerka spravodlivosti Sexuálny škandál

Kongresoví demokrati obvinili ministerku spravodlivosti USA Pam Bondiovú z krytia dokumentov týkajúcich sa odsúdeného sexuálneho delikventa



Zdieľať
aptopix_congress_bondi_47547 676x451 11.2.2026 (SITA.sk) - Kongresoví demokrati obvinili ministerku spravodlivosti USA Pam Bondiovú z krytia dokumentov týkajúcich sa odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a z premeny ministerstva spravodlivosti na nástroj pomsty pre prezidenta Donalda Trumpa.


Bondiová počas vypočúvania pred Výborom pre spravodlivosť Snemovne reprezentantov obhajovala spôsob, akým ministerstvo spravodlivosti spracovalo záznamy o Epsteine. Vypočúvanie bolo sprevádzané prítomnosťou viacerých obetí Epsteina. Šéf demokratického klubu výboru Jamie Raskin kritizoval pomalé zverejňovanie vyšetrovania a cenzúru dokumentov.

„Prevádzate masívne krytie Epsteina priamo z ministerstva spravodlivosti,“ povedal Raskin. „Podľa súdneho príkazu a Kongresu ste mali zverejniť šesť miliónov dokumentov, fotografií a videí, no zverejnili ste len tri milióny.“

Zákon o transparentnosti súborov Epsteina (EFTA), ktorý Kongres schválil v novembri, prikazuje ministerstvu spravodlivosti zverejniť všetky dokumenty týkajúce sa finančníka do 30 dní. Zákon vyžaduje cenzúru mien a osobných údajov obetí, ktorých podľa FBI bolo viac ako 1 000.

Avšak mená mocných osôb, vrátane politikov ako Trump a viacerých podnikateľov, ktorí boli s Epsteinom v kontakte, nemôžu byť podľa zákona vynechané. Raskin uviedol, že mená páchateľov, sprostredkovateľov, spolupáchateľov a spolukonšpirátorov boli napriek tomu cenzurované.


Zdroj: SITA.sk - Demokrati obvinili ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú z krytia dokumentov Jeffreyho Epsteina © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ministerka spravodlivosti Sexuálny škandál
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Želanie Kornela Emmera sa zachová, vila v trnavskom Ružovom parku bude priestorom pre kultúru
<< predchádzajúci článok
Ústavný súd pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 