Štvrtok 12.2.2026
Meniny má Perla
Denník - Správy
11. februára 2026
Demokrati obvinili ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú z krytia dokumentov Jeffreyho Epsteina
Kongresoví demokrati obvinili ministerku spravodlivosti USA Pam Bondiovú z krytia dokumentov týkajúcich sa odsúdeného sexuálneho delikventa
11.2.2026 (SITA.sk) - Kongresoví demokrati obvinili ministerku spravodlivosti USA Pam Bondiovú z krytia dokumentov týkajúcich sa odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a z premeny ministerstva spravodlivosti na nástroj pomsty pre prezidenta Donalda Trumpa.
Bondiová počas vypočúvania pred Výborom pre spravodlivosť Snemovne reprezentantov obhajovala spôsob, akým ministerstvo spravodlivosti spracovalo záznamy o Epsteine. Vypočúvanie bolo sprevádzané prítomnosťou viacerých obetí Epsteina. Šéf demokratického klubu výboru Jamie Raskin kritizoval pomalé zverejňovanie vyšetrovania a cenzúru dokumentov.
„Prevádzate masívne krytie Epsteina priamo z ministerstva spravodlivosti,“ povedal Raskin. „Podľa súdneho príkazu a Kongresu ste mali zverejniť šesť miliónov dokumentov, fotografií a videí, no zverejnili ste len tri milióny.“
Zákon o transparentnosti súborov Epsteina (EFTA), ktorý Kongres schválil v novembri, prikazuje ministerstvu spravodlivosti zverejniť všetky dokumenty týkajúce sa finančníka do 30 dní. Zákon vyžaduje cenzúru mien a osobných údajov obetí, ktorých podľa FBI bolo viac ako 1 000.
Avšak mená mocných osôb, vrátane politikov ako Trump a viacerých podnikateľov, ktorí boli s Epsteinom v kontakte, nemôžu byť podľa zákona vynechané. Raskin uviedol, že mená páchateľov, sprostredkovateľov, spolupáchateľov a spolukonšpirátorov boli napriek tomu cenzurované.
Zdroj: SITA.sk - Demokrati obvinili ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú z krytia dokumentov Jeffreyho Epsteina © SITA Všetky práva vyhradené.
