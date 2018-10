Želanie princa Harryho: Prajem si dievčatko

Na archívnej snímke britský princ Harry a jeho manželka Meghan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 22. októbra (TASR) - Britský princ Harry v nedeľu počas návštevy Austrálie povedal, že by si prial, aby sa im s manželkou Meghan narodilo dievčatko. Informovala o tom v pondelok spravodajská televízna stanica Sky News.V rámci jedného z verejných podujatí pri príležitostí športových hier Invictus Games v Sydney zakričala na vojvodu zo Sussexu z davu neznáma obdivovateľka:Harry spontánne odpovedal:Vojvodkyňa Meghan medzitým pre únavu súvisiacu s tehotenstvom obmedzila svoj program a nesprevádzala Harryho na niektorých podujatiach, ktoré sú súčasťou ich 16-dňovej cesty po krajinách Tichomoria.Meghan sa tak v nedeľu neobjavila po boku svojho manžela, keď odovzdával ceny Cycling Award na charitatívnych športových hrách Invictus Games (Hry neporazených), a dala prednosť odpočinku. Neskôr však už bola na oficiálnej recepcii pri príležitosti týchto hier, ktoré princ Harry založil v roku 2014.Pár podnikol v pondelok cestu na Veľký piesočný ostrov (Fraser Island) nachádzajúci sa pri východnom pobreží Austrálie v štáte Queensland.Plavbu na tento najväčší piesočný ostrov na svete, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, však Meghan a Harry absolvovali každý v inom prostriedku. Vojvoda prekonal 70-kilometrovú vzdialenosť v člne, zatiaľ čo vojvodkyňa sa viezla v pohodlnejšom plavidle.Mladomanželov v rámci ich zahraničnej cesty čaká ešte po pobyte v Austrálii v tomto týždni návšteva Fidži a Tongy. V piatok sa potom vrátia do Sydney na záver Invictus Games. Do Spojeného kráľovstva odcestujú cez Nový Zéland.