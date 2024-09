Zelená energia pre Šariš

O Enery

O Plzeňskom Prazdroji Slovensko

26.9.2024 (SITA.sk) - Rakúsky výrobca a dodávateľ obnoviteľnej energie Enery oficiálne otvoril svoju fotovoltickú elektráreň v obci Iliašovce. Nová elektráreň spoločnosti Enery bude dodávať čistú elektrinu do pivovaru Šariš prostredníctvom historicky prvej zmluvy o nákupe virtuálnej energie na Slovensku (vPPA). "," vysvetľuje Ján Horváth, Country Manager Enery pre Slovensko." dodáva Martin Grygařík, obchodný riaditeľ, Plzeňský Prazdroj Slovensko.Elektráreň s výkonom 6,3 megawattov (MW) vyrobí ročne 7,2 gigawatthodín (GWh) zelenej energie, čím pokryje až 92 % spotreby elektriny Pivovaru Šariš. Nový solárny park na východnom Slovensku zaberá plochu 8,8 hektára, ktorá je klasifikovaná ako neúrodná pôda. Elektráreň pozostáva z 10 582 fotovoltických modulov, ktoré prispejú k zníženiu emisií CO2 o približne 635 ton ročne. "," upozorňuje Ján Horváth.Ako zodpovedný výrobca a dodávateľ energie z obnoviteľných zdrojov kladie Enery dôraz na udržateľné riešenia, ktoré umožňujú aj efektívne dvojité využívanie pôdy. V prípade solárnej elektrárne v Iliašovciach bude trávnatú plochu okolo fotovoltaických panelov využívať neďaleká farma na pasenie oviec. Tento koncept, tzv. agrivoltika, už bol aplikovaný v mnohých európskych krajinách, vrátane portfólia Enery, a je cenným prínosom pre ekosystémy. "," dodáva Jan Horváth.Enery je nezávislý výrobca a dodávateľ obnoviteľnej energie, ktorý sa zameriava na dlhodobú a spoľahlivú dodávku cenovo dostupnej a zelenej energie svojim zákazníkom. S diverzifikovaným portfóliom zelených výrobných zdrojov s inštalovaným výkonom 432 MW, ktoré v súčasnosti vyrába ročne takmer 624 GWh čistej elektriny, a zásobuje 240 000 domácností, je Enery významným hráčom transformácie regiónu strednej a východnej Európy smerom k vyššiemu využívaniu udržateľnej energie. Plány spoločnosti zahŕňajú aktuálne pripravované rozvojové projekty s viac ako 8 GW v jedenástich krajinách. So svojím rôznorodým a multidisciplinárnym tímom 30-tich národností sa Enery zameriava na vývoj, výstavbu a prevádzku projektov obnoviteľnej energie a integráciu environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov (ESG) do každého aspektu každodenného podnikania.Plzeňský Prazdroj Slovensko zamestnáva ako jednotka na slovenskom pivnom trhu 580 zamestnancov, a patrí medzi najmodernejšie pivovary v strednej Európe. Do jeho portfólia značiek patria Pilsner Urquell, Šariš, Veľkopopovický Kozel, Radegast, Gambrinus, Smädný Mních, Captain Jack, Peroni, či nealkoholické pivo Birell. V rámci portfólia je hrdý na všetky svoje značky, najmä Šariš Shiny 12 % a Šariš Sparky 10 %, ktoré získali zlaté medaily v degustačnej súťaži Slovenská pivná korunka v roku 2023. V oblasti trvalo udržateľného rozvoja určuje smer, ktorým sa Plzeňský Prazdroj Slovensko uberá, jeho stratégia udržateľnosti "Do budúcnosti 2030". Aktivity spoločnosti v tejto oblasti sú zhrnuté v Integrovanej správe o udržateľnosti.Informačný servis